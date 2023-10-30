Η αστυνομία στην Τάμπα, στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα (νοτιοανατολικά), συνέλαβε ύποπτο που κατηγορείται για δυο φόνους και αρκετούς τραυματισμούς, αφού πυρά προκάλεσαν χάος χθες Κυριακή σε συνοικία με μπαρ και νυχτερινά κλαμπ ενώ εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, είχαν βγει για να γιορτάσουν το Halloween, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τους συνολικά 18 τραυματίες, οι δεκαπέντε χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βάρος του Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς, 22 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καυγά δυο ομάδων ανθρώπων τα ξημερώματα στην Ίμπορ Σίτι, ιστορική συνοικία στην Τάμπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Βίντεο στο X (πρώην Twitter) δείχνουν το πανδαιμόνιο που επικράτησε καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν μέσα στο σκοτάδι, με ηχητικό υπόβαθρο δέκα και πλέον πυροβολισμούς. Σε κάποια από τα βίντεο, εικονίζονται αστυνομικοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αιμόφυρτους πολίτες σε πεζοδρόμια.

Πολλοί τραυματίες, ηλικιών μεταξύ 18 και 27 ετών, έλαβαν εξιτήρια από νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν αφού τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στην Τάμπα, ο Λι Μπέρκο, δήλωσε πως πληροφορίες που έδωσαν πολίτες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης συνέβαλαν καθοριστικά να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ο ύποπτος.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι αρχές αναζητούν άλλους υπόπτους.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί. Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με πάνω από ένα όπλο.

Συνέπεια αυτής της διάδοσης είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στη χώρα, ο οποίος δεν χωράει καμιά σύγκριση με αυτούς σε άλλα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

