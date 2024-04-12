Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ως «ορόσημο» στην ιστορία της Τουρκίας χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των πρόσφατων τοπικών εκλογών στη χώρα ο επανεκλεγείς δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου με άρθρο του στον Economist.

Όπως αναφέρει, με την περισσότερη τοπική εξουσία να έχει περάσει στην αντιπολίτευση, «η Τουρκία δεν στερείται πλέον επιλογών, η τροχιά της είναι σταθερά στραμμένη προς τη δημοκρατία ξανά».

Κάνει επίσης, μεταξύ άλλων, λόγο για «επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη» από το «ξεκάθαρο μήνυμα» των εκλογέων ότι «από 'δω και στο εξής θέλουν να δουν μια χώρα που θα κυβερνάται από το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία», έναντι της πολωμένης χώρας και της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει δημιουργήσει η νυν διακυβέρνηση.

Γράφει επιπλέον για διάθεση αλλαγής από τον τουρκικό λαό στο πώς κυβερνάται η χώρα, με την 31η Μαρτίου, ημέρα της εκλογικής διαδικασίας, να σηματοδοτεί «το τέλος της διάβρωσης της δημοκρατίας» στην Τουρκία.

«Είναι ένα σημείο καμπής (...) που δείχνει πώς αυταρχικές τάσεις μπορούν να αμφισβητηθούν και συνιστούν παράδειγμα για τον κόσμο», προσθέτει ο κ. Ιμάμογλου.

Καταλήγει σημειώνοντας πως το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ο ίδιος ανήκει έχει αναδειχθεί στην ισχυρότερη εναλλακτική έναντι του κόμματος του κ. Ερντογάν για την ηγεσία της χώρας: «Καθώς προχωρούμε προς τις επόμενες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές, οι αλλαγές σε τοπικό επίπεδο θα προετοιμάσουν το έδαφος για ευρύτερες αλλαγές σε εθνικό επίπεδο (...) η Δημοκρατία της Τουρκίας εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα της με ανανεωμένη πίστη στη δημοκρατία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.