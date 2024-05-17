Ο βασικός δείκτης θαλάσσιων εμπορευμάτων του Baltic Exchange υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες την Πέμπτη, επιβαρυνόμενος από τους χαμηλότερους ναύλους σε όλα τα τμήματα.

Ο συνολικός δείκτης, ο οποίος επηρεάζει τα ποσοστά για τα ναυτιλιακά πλοία capesize, panamax και supramax, υποχώρησε 72 μονάδες (3,81%) στις 1.817.

Ο δείκτης capesize υποχώρησε 141 μονάδες (5,22%) στις 2.558.

Τα μέσα ημερήσια κέρδη για τα πλοία capesize, τα οποία συνήθως μεταφέρουν φορτία 150.000 τόνων σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα, μειώθηκαν από 1.165 $ σε 21.218 $.

Ο δείκτης panamax υποχώρησε 60 μονάδες (περίπου 3,15%) στις 1.845, το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 30 Απριλίου.

Τα μέσα ημερήσια κέρδη για τα πλοία panamax, τα οποία συνήθως μεταφέρουν περίπου 60.000-70.000 τόνους φορτίου άνθρακα ή σιτηρών, μειώθηκαν κατά 539 δολάρια στα 16.602 δολάρια.

Μεταξύ των μικρότερων πλοίων, ο δείκτης supramax υποχώρησε 28 μονάδες (1,93%) στις 1.425.

Πηγή: skai.gr

