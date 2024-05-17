Πρωτοφανής στα χρονικά απάτη στις ΗΠΑ θέτει εν αμφιβόλω την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων. Δύο αδέρφια, τα οποία σπούδασαν σε ένα από τα σπουδαιότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, κατηγορήθηκαν για κλοπή 25 εκατομμυρίων δολαρίων (23 εκατομμύρια ευρώ) σε κρυπτονομίσματα σε 12 δευτερόλεπτα, σπάζοντας τον «κώδικα» ασφαλείας του Ethereum. Αντιμετωπίζουν πάνω από 20 χρόνια φυλάκιση έκαστος εάν κριθούν ένοχοι.



Ο λόγος για τους Anton Peraire-Bueno, 24 ετών, και ο James Peraire-Bueno, 28, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη μέσω εμβάσματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την πρώτη ληστεία του είδους της.



Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι τα αδέλφια, που φέρεται να έχουν σπουδάσει στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), προχώρησαν στην απάτη τον Απρίλιο του 2023, όπως αναφέρει το BBC.

Two Brothers Arrested for Attacking Ethereum Blockchain and Stealing $25M in Cryptocurrency



«Οι αδελφοί Peraire-Bueno έκλεψαν 25 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα Ethereum μέσω ενός τεχνολογικά εξελιγμένου σχεδίου που σχεδίαζαν για μήνες και εκτέλεσαν σε δευτερόλεπτα», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Lisa Monaco.



Πρόσθεσαν ότι πράκτορες από την αμερικανική εφορία (IRS) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του «πρώτου στο είδος του συστήματος απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».



Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν «εξαιρετικά εξειδικευμένες δεξιότητες» που έμαθαν σε «ένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια στον κόσμο» για να «σπάσουν» τη διαδικασία που έχουν πλατφόρμες όπως το Ethereum για την επικύρωση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.



Τα αδέρφια σπούδασαν μαθηματικά και επιστήμη των υπολογιστών στο MIT, σύμφωνα με δημοσιεύματα. «Το σχέδιο των κατηγορουμένων θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την ακεραιότητα του blockchain», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σε δήλωση την Τετάρτη, αναφερόμενος στο δημόσιο βιβλίο που καταγράφει τις πληρωμές με κρυπτογράφηση.



Τα αδέρφια φέρεται να έκλεψαν εμπόρους Ethereum αποκτώντας δολίως πρόσβαση σε εκκρεμείς ιδιωτικές συναλλαγές, και στη συνέχεια άλλαξαν τις συναλλαγές για να αποκτήσουν το κρυπτονόμισμα των θυμάτων τους. Η διαδικασία χρειάστηκε μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί.



Όταν ήρθαν αντιμέτωποι με έναν εκπρόσωπο του Ethereum, σύμφωνα με τους αξιωματούχους τα αδέρφια αρνήθηκαν να επιστρέψουν τα κεφάλαια, και έλαβαν μέτρα για να ξεπλύνουν και να κρύψουν τα κλεμμένα κέρδη τους.

Οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια «καινοφανής» μορφή απάτης υποβάλλεται σε ποινικές διώξεις.



Πηγή: skai.gr

