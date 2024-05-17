Το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να απαγορεύσει τις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες στην ΕΕ τεσσάρων ακόμη συνδεδεμένων με τη Ρωσία μέσων μαζικής ενημέρωσης.

«Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεσσάρων πρόσθετων μέσων ενημέρωσης που διαδίδουν και υποστηρίζουν τη ρωσική προπαγάνδα και τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας: Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia και Rossiyskaya Gazeta. Αυτά τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται υπό τον μόνιμο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της ηγεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπήρξαν ουσιαστικά και καθοριστικά για την προώθηση και την υποστήριξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και για την αποσταθεροποίηση των γειτονικών της χωρών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα δεν θα εμποδίσουν αυτά τα τέσσερα μέσα ενημέρωσης και το προσωπικό τους να ασκούν δραστηριότητες στην ΕΕ εκτός των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, π.χ. έρευνα και συνεντεύξεις.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει συμμετάσχει σε μια συστηματική, διεθνή εκστρατεία χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και πληροφοριών, παρέμβασης και σοβαρής διαστρέβλωσης των γεγονότων, προκειμένου να δικαιολογήσει και να υποστηρίξει την πλήρη επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας και να ενισχύσει τη στρατηγική της για αποσταθεροποίηση των γειτονικών της χωρών, και της ΕΕ και των κρατών μελών της. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες προπαγάνδας, χειραγώγησης πληροφοριών και παρέμβασης έχουν επανειλημμένα και με συνέπεια στοχεύσει το ουκρανικό κράτος και τις αρχές του, τους Ουκρανούς πολίτες, καθώς και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, ειδικά κατά τις προεκλογικές περιόδους, καθώς και την κοινωνία των πολιτών, τους αιτούντες άσυλο, ρωσικές εθνικές μειονότητες, τις μειονότητες των φύλων και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της», τονίζει η ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά της 21ης και 22ας Μαρτίου 2024, επιβεβαίωσε τη σταθερή υποστήριξη της ΕΕ για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και το νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας κατά της ρωσικής επίθεσης. Ζήτησε επίσης περαιτέρω μέτρα για την αποδυνάμωση της ικανότητας της Ρωσίας να συνεχίσει να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

