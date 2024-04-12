Οι ισραηλινές δυνάμεις συγκρούονταν με Παλαιστίνιους μαχητές στη βόρεια και την κεντρική Λωρίδα της Γάζας σήμερα, την ώρα που ο Χαλέντ Μεσάαλ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, διαβεβαίωνε ότι ο πόλεμος των έξι μηνών με το Ισραήλ θα «κάμψει σύντομα τον εχθρό».

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί στρατιώτες αποσύρθηκαν από τη Γάζα, προετοιμαζόμενοι για την επιχείρηση στη νότια πόλη της Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι. Ωστόσο οι μάχες συνεχίζονται σε άλλες περιοχές.

Κάτοικοι του καταυλισμού Αλ Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα είπαν ότι δεκάδες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς από αέρος, ξηράς και θάλασσας που ακολούθησαν την αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση της Πέμπτης. Καταστράφηκαν σπίτια και δύο τζαμιά, σύμφωνα με τις πηγές αυτές. Στελέχη των υπηρεσιών υγείας είπαν νωρίτερα ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πλήγματα στον καταυλισμό και άλλοι 70 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και τρεις Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι.

Στην Πόλη της Γάζας, Παλαιστίνοι υγειονομικοί είπαν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ένα αεροπορικό πλήγμα σε ένα σπίτι της συνοικίας Αλ Νταράτζ. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 89 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι εκτελεί μια «επιχείρηση ακριβείας βάσει πληροφοριών» εναντίον μαχητών και των υποδομών τους στην κεντρική Γάζα. Χθες, μαχητικά αεροσκάφη «έπληξαν περισσότερους από 60 στόχους τρομοκρατών στη Λωρίδα της Γάζας, όπως υπόγειους χώρους εκτόξευσης, στρατιωτικές υποδομές και τοποθεσίες στις οποίες δρούσαν ένοπλοι τρομοκράτες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού. «Παράλληλα, το πυροβολικό των IDF έπληξε υποδομές των τρομοκρατών στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας».

Ο Μεσάαλ μίλησε σε μια εκδήλωση στην Ντόχα του Κατάρ, στη μνήμη των συγγενών του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια που σκοτώθηκαν στη Γάζα την Τετάρτη. «Αυτός δεν είναι ο τελευταίος γύρος. Είναι ένας σημαντικός γύρος στην πορεία για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την ήττα του σιωνιστικού σχεδίου», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

