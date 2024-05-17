Παρίσι 2024-Εγκαινιάστηκε «Pride House» Ολυμπιακών Αγώνων

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 εγκαινίασαν σήμερα (17/5) το «Pride House» («Σπίτι Υπερηφάνειας») των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων, δίπλα στην εμβληματική γέφυρα «Alexandre III» και σε απόσταση αναπνοής από το «Γκραν Παλέ» (Grand Palais) και την Πλατεία Κονκόρντ (Place de la Concorde).



Σχεδιάστηκε εκεί στον ποταμό Σηκουάνα, για να είναι ένα μέρος που προωθεί την «ένταξη για τον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού», σύμφωνα με τον Τζερεμί Γκουπιγιέ, συμπρόεδρο της Fier-Play, της ένωσης που ιδρύθηκε το 2022 για να επιβλέπει την οργάνωση αυτού του δεύτερου «Pride House» στη Γαλλία μετά το Euro 2016.

«Είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι έρχονται από όλο τον κόσμο έχουν ένα μέρος όπου αισθάνονται σαν στο σπίτι τους, όπου νιώθουν ευπρόσδεκτοι, όπου μπορούν απλά να είναι αυτοί που είναι, ενώ μερικές φορές, στη χώρα τους, αυτό δεν είναι είναι δυνατόν», δήλωσε στο Reuters η Ορόρ Μπερζέ, η Γαλλίδα υπουργός για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Διφοβίας και της Τρανσφοβίας.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, τα αδικήματα κατά της ΛΟΑΤΚΙ + που καταγράφηκαν από την αστυνομία αυξήθηκαν κατά 13% το 2023 στη Γαλλία σε σύγκριση με το 2022.

Το «Pride House» θα ανοίξει τις πύλες του, την επομένη της Τελετής Έναρξης, στις 27 Ιουλίου, έως τις 11 Αυγούστου, πριν ανοίξει ξανά σε άλλη άγνωστη τοποθεσία, από τις 27 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου για το Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Το «Pride House» 2024, το οποίο έχει για πρώτη φορά τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ως έναν από τους εταίρους του, θα καλωσορίσει το ευρύ κοινό αλλά και τους αθλητές.



«Θα υπάρχουν ειδικοί χώροι για τους αθλητές που θα έρθουν και θα γιορτάσουν τους Αγώνες με τα αγαπημένα τους πρόσωπα με ειρήνη και ησυχία στην καρδιά του Παρισιού», δήλωσε στο Reuters η Μαρί Μπαρσάκ, εκτελεστική διευθύντρια του «αντίκτυπος και κληρονομιά» για το Παρίσι 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.