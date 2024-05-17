Στον πάγκο της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παραμείνει ο Όντεντ Κάτας.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «sport5.co.il», ο 49χρονος προπονητής είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με την «ομάδα του λαού» για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το deal είναι σχεδόν δεδομένο, με τον Ισραηλινό κόουτς να υπογράφειΟ Όντεντ Κάτας ανέλαβε τον πάγκο της Μακάμπι το 2022, οδηγώντας την στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.