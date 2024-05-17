Tο Happy Traveller πηγαίνει κρουαζιέρα: Σάββατο 18 Μαΐου στις 17.45, στον ΣΚΑΪ

Το Σάββατο 18 Μαΐου η οικογένεια του Happy Traveller πηγαίνει κρουαζιέρα και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ σαλπάρουν μαζί της με το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου.



Οι ταξιδιώτες μας ανεβαίνουν σε ένα ολοκαίνουργιο, απίστευτο και εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο, το Icon of the Seas, το μεγαλύτερο στον κόσμο μέχρι στιγμής. Επιβιβάζονται στο πλοίο από το Μαϊάμι με κατεύθυνση ανατολικά προς την Καραϊβική θάλασσα. Στο πρώτο επεισόδιο, εξερευνούν από άκρη σε άκρη την πολιτεία εν πλω, που αποτελεί ένα θαύμα της ναυπηγικής.



Οκτώ διαφορετικές γειτονιές, 20 εστιατόρια, γήπεδα, θέατρο με φαντασμαγορικές παραστάσεις, πάρτι, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδια και τρελές νεροτσουλήθρες συνθέτουν μία από τις κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες που μοιράστηκαν οι happy travellers μέσα από την εκπομπή τους όλα αυτά τα χρόνια.

