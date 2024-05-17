Στάση στο κτήμα «Κυρ-Γιάννη» της οικογένειας Μπουτάρη, στο Γιαννακοχώρι Ημαθίας, πραγματοποίησε το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία για μια μικρή ανάπαυλα κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας και ξεναγήθηκε από τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον γιο του, Στέλιο, στους χώρους του πρότυπου οινοποιείου.

Επισκέφθηκε τους χώρους και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ενώ συζήτησε και με τους εργαζόμενους. Στη συνέχεια οι Γιάννης και Στέλιος Μπουτάρης παρέθεσαν γεύμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε ολόκληρη την αποστολή που τον συνόδευε, κοντά στα αμπέλια.

Πηγή: skai.gr

