«Αν είχαν διωχθεί ποινικά οι υπαίτιοι της επίθεσης στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό δεν θα υπήρχε λόγος τιμωρίας των Σιωνιστών» είναι το μήνυμα που στέλνει η Τεχεράνη σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA



Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε μήνυμά του με αφορμή το θάνατο των Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, απείλησε ότι «θα τους κάνουμε να μετανιώσουν για αυτό το έγκλημα και για παρόμοια».

Πηγή: skai.gr

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ τόνισε ότι «εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε καταδικάσει την καταπάτηση του σιωνιστικού καθεστώτος στις διπλωματικές μας εγκαταστάσεις στη Δαμασκό και στη συνέχεια διώκονταν οι δράστες του, ίσωςΜετά από την ισραηλινή επίθεση, η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη έστειλε επιστολή στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να καταδικάσουν αυτήν την πράξη, και στη συνέχεια η Ρωσία ζήτησε δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από τη Μάλτα, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία αυτού του συμβουλίου.«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, καθώς και οι σύμμαχοί τους, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, όχι μόνο δεν καταδίκασαν αυτήν την ισραηλινή επίθεση, αλλά απέτρεψαν την έκδοση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταδίκη αυτής της επίθεσης» σχολιάζει το ιρανικό πρακτορείο.Μετά από αυτή την ενέργεια, η αντιπροσωπεία του Ιράν στον οργανισμό ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στις διπλωματικές εγκαταστάσεις του Ιράν και τόνισε την ασυλία των διπλωματικών εγκαταστάσεων.«Παρά τη συμμαχία αυτή, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτάχθηκαν στη δήλωση της Ρωσίας.υπονομεύουν την αξιοπιστία του Συμβουλίου Ασφαλείας και οδηγούν σε έναν επικίνδυνο δρόμο», πρόσθεσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.