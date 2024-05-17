Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά σε Τέξας- Λουιζιάνα έπειτα από σφοδρή καταιγίδα

Περισσότερα από 946.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και άλλες Πολιτείες του Κόλπου του Μεξικού έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τις φονικές καταιγίδες που έπληξαν την Πέμπτη την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και τα στοιχεία από τον ιστότοπο PowerOutage.us.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά το Χιούστον, εκτιμήσεις συνοψίζουν πως η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει ακόμη και μετά από εβδομάδες.

Η καταιγίδα συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας τυφώνα και έπληξε την Πέμπτη την περιοχή του Χιούστον, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Έσπασαν τζάμια σε πολυώροφα κτίρια και σχεδόν 800.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι.

Στη γειτονική Λουιζιάνα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε περισσότερους από 73.000 πελάτες της εταιρείας CenterPoint Energy.

Μικρότερης έκτασης προβλήματα παρουσιάζονται και στο Μισισιπί.

