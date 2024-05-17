Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ακραία καιρικά φαινόμενα «σαρώνουν» τις Πολιτείες του Κόλπου του Μεξικού: 4 νεκροί στο Χιούστον - Χωρίς ρεύμα Τέξας και Λουιζιάνα - Δείτε βίντεο

Εκτιμήσεις συνοψίζουν πως το ρεύμα στο Χιούστον αναμένεται να επανέλθει μετά από εβδομάδες

Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά σε Τέξας- Λουιζιάνα έπειτα από σφοδρή καταιγίδα

Περισσότερα από 946.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και άλλες Πολιτείες του Κόλπου του Μεξικού έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τις φονικές καταιγίδες που έπληξαν την Πέμπτη την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και τα στοιχεία από τον ιστότοπο PowerOutage.us.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά το Χιούστον, εκτιμήσεις συνοψίζουν πως η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει ακόμη και μετά από εβδομάδες.

wfewfew

Η καταιγίδα συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας τυφώνα και έπληξε την Πέμπτη την περιοχή του Χιούστον, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Έσπασαν τζάμια σε πολυώροφα κτίρια και σχεδόν 800.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι.

Στη γειτονική Λουιζιάνα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε περισσότερους από 73.000 πελάτες της εταιρείας CenterPoint Energy.

Μικρότερης έκτασης προβλήματα παρουσιάζονται και στο Μισισιπί.

fewfwefefw

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέξας κακοκαιρία Λουιζιάνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark