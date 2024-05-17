Δώρο ζωής για 3 ασθενείς τα όργανα 29χρονου που απεβίωσε στο Παπαγεωργίου

Δώρα ζωής από 29χρονο με αναπηρία έλαβαν τρεις ασθενείς που περίμεναν για μεταμόσχευση νεφρού, παγκρέατος, ήπατος και καρδιάς .

Ο άτυχος 29χρονος απεβίωσε την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η οικογένειά του αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε μία διπλή μεταμόσχευση που πραγματοποιήθηκε χτες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα νεαρής ηλικίας έλαβε πάγκρεας και τον νεφρό του 29χρονου.

Το ήπαρ μεταμοσχεύθηκε σε 30χρονο στο Λαϊκό νοσοκομείο και η καρδιά σε ασθενή στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Οι κερατοειδείς του 29χρονου θα χαρίσουν την όραση σε ασθενείς στους οποίους θα μεταμοσχευτούν στο Παπαγεωργίου και στο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: skai.gr

