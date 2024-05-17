Μία από τις πιο ξεχωριστές πόλεις της Θεσσαλίας επισκέπτονται οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος το Σάββατο 18 Μαΐου στις 16.45 στον ΣΚΑΪ, τα Τρίκαλα. Πρόκειται για μία μεγαλούπολη που ζει σε χαλαρούς ρυθμούς, με ωραία κτίρια, μεγάλες πλατείες, πολλές γειτονιές και τον ποταμό Ληθαίο να της χαρίζει μία σπάνια ομορφιά.

Η περιήγηση στους γαστρονομικούς της προορισμούς ξεκινάει από την περιοχή Μανάβικα. Εδώ κάποτε βρισκόταν η παλιά λαχαναγορά των Τρικάλων και σταδιακά μεταμορφώθηκε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο με πολλά μεζεδοπωλεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η «Παλιά Ιστορία». Όπως φανερώνει και το όνομά της είναι από τα παλαιότερα και πιο γνωστά, με εξαιρετικό φαγητό και πολλές ιστορίες να αφηγηθεί.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους φημίζονται τα Τρίκαλα είναι τα καλά κρέατα, αυτό βρίσκουμε στο κεμπαπάδικο «Χασάπηδες». Καλοψημένα κρέατα στα κάρβουνα που αξίζουν την προσοχή μας. Χοιρινό, αρνί και μοσχάρι περασμένα σε μικρά κομμάτια στη σούβλα και εξαιρετικοί μεζέδες όπως το φρυγαδέλι.

Η πιο γλυκιά στάση γίνεται στο «Ένα Και Κάτι» ή πιο απλά στον «Μπουλογιώργο» στο εργαστήριο του οποίου φτιάχνεται ο διάσημος χαλβάς Φαρσάλων. Νερό, ζάχαρη, νισεστέ και βούτυρο ανακατεύονται συνεχώς σε χάλκινα καζάνια δίνοντας αυτό το μαγικό αποτέλεσμα.

Η βόλτα στα Τρίκαλα ολοκληρώνεται με το «Φίλιπς γαστροθίορι». Πρόκειται για μία νέα άφιξη στην πόλη των Τρικάλων. Ένα πολύ προσεγμένο all day bar που ξεκινάει με ένα πολύ δυνατό πρωινό και brunch και στη συνέχεια προσφέρει fusion γεύσεις μέχρι αργά το βράδυ.

Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο απολαυστικές συνταγές: κοτόπουλο με ρεβίθια και σπανάκι και λαυράκι με λαχανικά και σάλτσα μυρωδικών.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!



