Την παροχή ισχυρής αμυντικής βοήθειας προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία υποστήριξε ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI) Νικ Λαρυγγάκης με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην Υποεπιτροπή Πιστώσεων της Βουλής για Κρατικές, Ξένες Επιχειρήσεις και Συναφή Προγράμματα.

Η κατάθεση του πρόεδρου του AHI έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται στο Κογκρέσο σχετικά με την πρόταση εξωτερικής βοήθειας που κατάθεσε η κυβέρνηση Μπάιντεν για το οικονομικό έτος 2025.

Ο κ. Λαρυγγάκης υπογράμμισε την αποδεδειγμένη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό αυτό το πρίσμα πρότεινε στην Υποεπιτροπή:

Πίστωση 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης (IMET).

Ετήσια πίστωση 25 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο έτη (2025 και 2026) για την Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινήτρων Ανακεφαλαιοποίησης (ERIP).

Επιπλέον 6 εκατομμύρια δολάρια για την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Ξένης Στρατιωτικής Χρηματοδότησης (FMF) για το οικονομικό έτους του 2025.

Πίστωση 500.000 δολαρίων για την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του προγράμματος IMET.

Η κατάθεση του κ. Λαρυγγάκη ανέδειξε την απρόβλεπτη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, έρχεται σε αντίθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα αλλά και με τους στόχους του προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, το AHI εξέφρασε την αντίθεση του σε:

οποιαδήποτε προτεινόμενη εξωτερική βοήθεια και στήριξη προς την Τουρκία έως ότου η Τουρκία τερματίσει τις προκλήσεις και την επιθετικότητα της προς την Κύπρο και έως ότου η Τουρκία καταβάλει απτά βήματα για την επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων με την Ελλάδα στο πνεύμα της «διακήρυξης φιλικών σχέσεων και καλής γειτονίας» της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

οποιαδήποτε προτεινόμενη μείωση του επίπεδου βοήθειας για την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Ο βουλευτής Mario Diaz-Balart από την Φλόριντα είναι ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής Πιστώσεων για Κρατικές, Ξένες Επιχειρήσεις και Συναφή Προγράμματα. Η βουλευτής Barbara Lee από την Καλιφόρνια είναι η επικεφαλής της μειοψηφίας στην υποεπιτροπή.

«Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Diaz-Balart, την επικεφαλής της μειοψηφίας Barbara Lee, και τα μέλη της υποεπιτροπής, που έλαβαν υπόψη την κατάθεση μας, καθώς διαμορφώνουν το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος του 2025. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι οι θέσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας σχετικά με την αμερικανική εξωτερική βοήθεια σε αυτή την ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας περιοχή παρουσιάζονται, καταχωρούνται στο δημόσιο διάλογο και λαμβάνονται υπόψη όταν οι νομοθέτες εργάζονται για τα νομοσχέδια δαπανών», σημείωσε ο Νικ Λαρυγγάκης.

Τέλος, το AHI θα υποβάλει γραπτή κατάθεση και στην Υποεπιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας για τις Κρατικές, Ξένες Επιχειρήσεις και Συναφή Προγράμματα μέσα στον Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

