Ιράν: Τουλάχιστον 250 μέλη «δικτύου σατανιστών» συνελήφθησαν στο Ιράν

Η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε περισσότερους από 250 ανθρώπους, μεταξύ αυτών τρεις Ευρωπαίους, με την κατηγορία ότι προωθούσαν τον «σατανισμό», στα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η αστυνομία «ανακοίνωσε την ταυτοποίηση και σύλληψη ενός μεγάλου αριθμού μελών του δικτύου σατανιστών, το οποίο εξαρθρώθηκε», σύμφωνα με το Irna.

Συνέλαβε «146 άνδρες και 115 γυναίκες», οι οποίοι «βρίσκονται σε ακατάλληλη και άσεμνη κατάσταση με εμβλήματα, σημάδια και σύμβολα του σατανισμού στα ρούχα τους, το κεφάλι τους, το πρόσωπό τους και τα μαλλιά τους», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται ένα δελτίο τύπου της αστυνομίας.

«Τρεις Ευρωπαίοι πολίτες» συνελήφθησαν επίσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που διεξήχθη στην πόλη Σαχριάρ, στη δυτική Τεχεράνη, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, έγινε γνωστό από την ίδια πηγή, χωρίς να διευκρινίζεται η υπηκοότητά τους.

«Σύμβολα του σατανισμού, αλκοολούχα ποτά και ψυχοδραστικές ουσίες, όπως και 73 οχήματα κατασχέθηκαν», συνέχισε το Irna.

Οι ιρανικές αρχές εξισώνουν σε γενικές γραμμές τις συναυλίες ροκ μουσικής και κυρίως χαρντ ροκ μουσικής, οι οποίες απαγορεύονται στην Ισλαμική Δημοκρατία με τελετές σατανισμού. Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται επίσης αυστηρά στην υπερσυντηρητική χώρα.

Τον Ιούλιο του 2009, η αστυνομία συνέλαβε τρεις ανθρώπους στην επαρχία Αρνταμπίλ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, για «προσηλυτισμό στον σατανισμό».

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, 104 «λάτρεις του Σατανά» συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου έπιναν αλκοόλ και «ρουφούσαν αίμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

