Η Billie Eilish έκανε πάντα τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Είτε πρόκειται για την κυκλοφορία της viral επιτυχίας της «Ocean Eyes» το 2016 είτε για τη συγγραφή και ηχογράφηση του ντεμπούτο άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», που «έσπασε» τα ρεκόρ με τον συνεργάτη και αδελφό της, Finneas O'Connell, στο παιδικό της δωμάτιο, η 22χρονη Eilish δεν ντράπηκε ποτέ να ξεφύγει από τα πρότυπα της βιομηχανίας. Και αυτό φαίνεται να λειτουργεί καλά για τη βραβευμένη με δύο Όσκαρ καλλιτέχνιδα.

Με το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, «Hit Me Hard and Soft», παρέμεινε συνεπής στο όραμά της και σε όσα ονειρευόταν από μικρή. Ο ήχος του άλμπουμ είναι βέβαιο ότι θα εκπλήξει τους θαυμαστές της, επειδή η καλλιτέχνις συνειδητά αποφάσισε να μην κυκλοφορήσει κάποιο single πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Μια, μάλλον, ανορθόδοξη κίνηση, αλλά όλοι γνωρίζουμε την «τρέλα» της Billie Eilish.

«Θέλω να σας τα δώσω όλα μαζί», έγραψε σε μια ανάρτησή της στο Instagram τον περασμένο μήνα, όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Το ντεμπούτο άλμπουμ της του 2019, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», μαζί με το «Happier Than Ever» του 2021 και τον νέο δίσκο, τα έχει γράψει μαζί με τον αδερφό της, ενώ και η παραγωγή είναι του O'Connell.

Ακολουθεί η νίκη της Eilish και του O'Connell με Όσκαρ τον Μάρτιο για το πρωτότυπο τραγούδι τους για την ταινία «Barbie», «What Was I Made For», το οποίο ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2023. Το δίδυμο είχε κερδίσει προηγουμένως το Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού το 2022 για το «No Time to Die».

Η προτίμησή της να αντιστέκεται στον κανόνα και στα «πρέπει» υπάρχει και στα σχέδιά της για την επερχόμενη περιοδεία της, «Hit Me Hard and Soft», η οποία ξεκινά από τη Βαλτιμόρη αυτό το φθινόπωρο. Με το νέο της άλμπουμ, η ίδια προσπαθεί να ξεχωρίσει στη μουσική βιομηχανία, με σκοπό να προστατεύσει και κάτι άλλο για το οποίο ιστορικά έχει πάθος: το περιβάλλον.

«Είναι τόσο σπάταλο και με εκνευρίζει το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ένα σημείο όπου νοιάζεσαι τόσο πολύ για τα νούμερά σου και νοιάζεσαι τόσο πολύ για να βγάλεις λεφτά και είναι όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες που κάνουν αυτές τις αηδίες», είχε δηλώσει κάποια στιγμή η ερμηνεύτρια.

Για να στηρίξει το παράπονό της, η Eilish δημοσίευσε ένα μανιφέστο στην ιστοσελίδα της, περιγράφοντας το σχέδιο βιωσιμότητας για την κυκλοφορία του «Hit Me Hard and Soft» μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ. Έγραψε ότι θα κυκλοφορήσει μόνο οκτώ παραλλαγές βινυλίου, «κάθε μία την ίδια μέρα, που θα περιέχουν την ίδια λίστα τραγουδιών» και «όλες θα παράγονται με τις πιο βιώσιμες πρακτικές που υπάρχουν».

Ίσως ενθαρρυμένη από τα δύο Όσκαρ ή τα εννέα Grammy που έχει κερδίσει ή από το γεγονός ότι τα δύο πρώτα της άλμπουμ έχουν φτάσει στο Νο. 1 του Billboard 200 albums chart, η νεαρή καλλιτέχνις έχει αποδεδειγμένο «ιστορικό επιτυχίας», κάνοντας τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Και γιατί να αλλάξει τώρα, αφού αυτό λειτουργεί;

