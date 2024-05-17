Με οριακή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος. Η αγορά ενδοσυνεδριακά υπερέβη το ψυχολογικό όριο των 1.500 μονάδων, για να υποχωρήσει όμως στη συνέχεια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.490,46 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.505,35 μονάδες (+0,91%) και κατώτερη τιμή στις 1.488,50 μονάδες (-0,22%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,43%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 15.26%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 130,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.830.727 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,23%), της Alpha Bank (+2,61%), της ΔΕΗ (+1,63%) και της Εθνικής (+1,29%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Develompent (-2,61%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,15%), των ΕΛΠΕ (-1,79%) και της Σαράντης (-1,58%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.797.213 και 9.592.152 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,38 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 20,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 53 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +9,72% και Ξυλεμπορία(π) +9,09%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Sato-9,09% και Μπήτρος -6,25%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,6000 -0,97%

ALPHA BANK: 1,7100 +2,61%

AEGEAN AIRLINES: 13,1000 -0,15%

VIOHALCO: 6,2000 +1,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4000 -2,15%

ΔΕΗ: 11,8400 +1,63%

COCA COLA HBC:32,3400 +0,12%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6450 -0,56%

ΕΛΠΕ: 8,5000 -1,79%

ELVALHALCOR: 2,0800 +3,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4580 +1,29%

ΕΥΔΑΠ: 6,03000 +0,17%

EUROBANK: 2,1080 +0,38%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7100 -1,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7200 -2,61%

MOTOR OIL: 27,7000 -0,72%

JUMBO: 27,1400 -1,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,7200 +0,21%

ΟΛΠ:25,2000 αμετάβλητο

ΟΠΑΠ: 15,3000 -1,54%

ΟΤΕ: 14,1500 -0,49%

AUTOHELLAS:12,6200 -0,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8520 -0,36%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2000 -1,58%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18.1600 -1,30%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

