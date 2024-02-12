Νετανιάχου: «Μόνο η συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης» θα επιτρέψει την απελευθέρωση όλων των ομήρων

«Μόνο η συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης» ως «τη νίκη» θα επιτρέψει την απελευθέρωση «όλων των ομήρων μας» από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση δύο ομήρων έπειτα από επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα στη διάρκεια της νύχτας.

«Μόνο η συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης ως την ολοκληρωτική νίκη θα καταλήξει στην απελευθέρωση όλων των ομήρων μας. Δεν θα χάσουμε καμία ευκαιρία να τους φέρουμε πίσω», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Χαιρετίζω τους γενναίους πολεμιστές μας για την τολμηρή τους δράση που οδήγησε στην απελευθέρωση» των δύο ομήρων, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Νετανιάχου έγινε αφού οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ απελευθέρωσαν δύο ομήρους στη διάρκεια επιχείρησης στη Ράφα, μια πόλη στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου Παλαιστίνιοι.

Πηγή: skai.gr

