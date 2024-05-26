Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυρκαστα γραφεία του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 03:30 σε γραφεία που βρίσκονται πάνω από τη θύρα 7 του γηπέδου, λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου.

Σύμφωνα με το dikografies.blogspot.com, η εκδήλωση πυρκαγιάς αποδίδεται σε εμπρησμό. Όπως μάλιστα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ο Θόδωρος Καρυπίδης κατέθεσε μήνυση κατ΄αγνώστων και αύριο θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, για την καταστροφή του αρχείου.

Από τη φωτιά, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, καταστράφηκε και αρχειακό υλικό, αλλά και οικονομικά στοιχεία, που υπήρχαν στα γραφεία ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σουίτες αλλά και σε γραφεία.

