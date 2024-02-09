«Πυρά» από τον Παλαιστίνιο πρόεδρο: «Η εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα θα ωθήσει την περιοχή σε ατελείωτους πολέμους»

«Η στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στη Ράφα έχει στόχο να απωθήσει τους Παλαιστίνιους από τη γη τους», δήλωσε ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς όπως μετέδωσε το Reuters, μετά την εντολή που έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου για εκκένωση της Ράφα ενόψει επικείμενης εισβολής από τον ισραηλινό στρατό.

Το γραφείο του παλαιστίνιου προέδρου κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι τις θεωρεί υπεύθυνες για τυχόν επιπτώσεις της αναμενόμενης εισβολής. Ανέφερε επίσης ότι η αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση θα απειλήσει την «ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».

«Το [Ισραήλ] που κάνει αυτό το βήμα απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή και στον κόσμο. Ξεπερνά όλες τις κόκκινες γραμμές», ανέφερε το γραφείο του Άμπας.

Ο Αμπάς κάλεσε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει επείγουσα δράση.

«Είναι πλέον καιρός όλοι να αναλάβουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση της δημιουργίας μιας άλλης Νάκμπα, η οποία θα ωθήσει ολόκληρη την περιοχή σε ατελείωτους πολέμους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με τον όρο «Νάκμπα», ο Άμπας αναφέρθηκε στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων κατά τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο του 1948.

Πηγή: skai.gr

