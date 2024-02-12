Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως απελευθέρωσε δυο ομήρους που κρατούνταν στη Ράφα

Οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως απελευθέρωσαν δυο ομήρους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ο Φερνάντο Σιμόν Μαρμάν, 60 ετών, και ο Λουίς Χαρ, 70 ετών, ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης στη Ράφα που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός, η Σιν Μπετ (σ.σ. η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας) και η αστυνομία», σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Οι όμηροι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σίμπα, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η δομή υγείας. Γιατροί επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται «σε καλή κατάσταση».

Η ανακοίνωση ακολούθησε σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 50 άνθρωποι στη Ράφα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.