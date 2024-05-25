Αστείρευτα τα δάκρυα στο τελευταίο αντίο της 17χρονης Νικολέτας που έσβησε τόσο πρόωρα. Ο αδικοχαμένος άγγελος βρίσκεται στον παράδεισο και ας επέμεινε τελικά η οικεία Μητρόπολη να μη διαβαστεί το Ευαγγέλιο.

Η απόφαση του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερσονήσου έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή. Υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και οργή καθώς υποστηρίζεται ότι η στάση αυτή είναι ιδιαίτερα σκληρή και δεν δίνει το καλό παράδειγμα. Η Εκκλησία όφειλε αυτές τις δύσκολες ώρες να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας, να την στηρίξει και να της δώσει κουράγιο.

Η Νικολέτα ήταν ένα άκακο και ευαίσθητο πλάσμα που χάθηκε στον ανθό της νιότης του. Τέτοιες συμπεριφορές, δυστυχώς, απομακρύνουν τον κόσμο από την Εκκλησία.

Στο Μοχό, στη Σταλίδα και στην ευρύτερη περιοχή επικρατεί αναβρασμός.

Στο μεταξύ, μπορεί η οικογένεια να αμφισβητεί την εκδοχή της αυτοκτονίας, όμως για το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, βάσει και της ιατροδικαστικής, ο φάκελος της υπόθεσης ταξινομείται ως αυτοχειρία.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για τις καταγγελίες περί bullying

Την ίδια ώρα το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου θα διεξάγει έρευνα σε σχέση με τα όσα έχουν καταγγελθεί τόσο δημόσια όσο και σε καταθέσεις από οικεία πρόσωπα της 17χρονης και ειδικότερα την αδερφή της ότι η Νικολέτα δεχόταν λεκτικό μπούλινγκ στο σχολείο.

Οι αναφορές αυτές αφορούν στη συμπεριφορά ενός καθηγητή και κάποιων συμμαθητών του κοριτσιού.

Σε συνεννόηση με την αρμόδια Εισαγγελέα θα δοθούν κατευθύνσεις ώστε να ληφθούν καταθέσεις και να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα σε σχέση με το σκέλος του μπούλινγκ.

