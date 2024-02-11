Ο Μπάιντεν προέτρεψε τον Νετανιάχου να εγγυηθεί την ασφάλεια του πληθυσμού στη Ράφα

Ο Τζο Μπάιντεν προέτρεψε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, εντός της Λωρίδας της Γάζας, "χωρίς αξιόπιστο και εφικτό σχέδιο" για την προστασία του πληθυσμού, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος "επανέλαβε την άποψή του, σύμφωνα με την οποία μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα δεν θα πρέπει να διεξαχθεί χωρίς αξιόπιστο και πραγματοποιήσιμο σχέδιο ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια του ενός και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο εκεί", αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

Η τηλεφωνική συνομιλία του Μπάιντεν με τον Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι "υπερβολική".

Η συνομιλία επικεντρώθηκε και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων από την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς μετά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι υπηρεσίες αρωγής δηλώνουν ότι μια επίθεση στη Ράφα θα ήταν καταστροφική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

