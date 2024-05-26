Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συμμετάσχουν σε διάσκεψη για την ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 15-16 Ιουνίου.

«Κάνω έκκληση στους ηγέτες του κόσμου…στον πρόεδρο Μπάιντεν, τον ηγέτη των ΗΠΑ, και στον πρόεδρο Σι, τον ηγέτη της Κίνας…Σας παρακαλώ, στηρίξτε τη διάσκεψη ειρήνης με την ηγεσία σας και τη συμμετοχή σας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.