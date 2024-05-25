Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1 τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Κώτσιρα, Αράο, Γεντβάι και Χουάνκαρ τετράδα στα μετόπισθεν. Ρούμπεν και Τσέριν ήταν οι δύο στον άξονα, με τους Μαντσίνι, Μπακασέτα και Μπερνάρ στην τριάδα πίσω από τον Ιωαννίδη, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.



Ο Άρης από την άλλη «κατέβηκε» σε σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Κουέστα κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Μοντόγια συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Ζουλ και Νταρίντα έπαιξαν ως «κόφτες», έχοντας μπροστά τους Σουλεϊμάνοφ, Γκαρθία και Σαμόρα, ενώ ο Μορόν ήταν ο σέντερ φορ.



Το ματς:

Προσεκτικές αμφότερες οι ομάδες στο ξεκίνημα του τελικού, προσπαθώντας να κρατήσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα, χωρίς να πάρουν πολλά ρίσκα, με τον κακό αγωνιστικό χώρο πάντως να μην βοηθάει ιδιαίτερα.



Η πρώτη φάση προήλθε από «τσαφ» του Γεντβάι που κατέληξε σε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου η μπάλα έφτασε στον Μοντόγια μετά και την λάθος έξοδο του Λοντίγκιν, αλλά το σουτ του έξω από την περιοχή ήταν άστοχο, στο 5’. Ενώ ίδια ήταν η κατάληξη μιας ακόμα προσπάθειας των «κίτρινων», που περίμεναν ως το κέντρο για να αρχίσουν την πίεση, με τον Μορόν, τρία λεπτά μετά.



Το «τριφύλλι» επιδίωξε να επιτεθεί κυρίως από την δεξιά πλευρά, με πολλές και γρήγορες πάσες των παικτών του, που έφεραν ωστόσο και αρκετά λάθη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Κουέστα.



Ρυθμό το παιχνίδι δεν είχε. Είχε όμως ένταση, κυρίως λόγω των πολλών φάουλ που έγιναν και καταλογίστηκαν από την Φραπάρ... Πρωτίστως από τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι συνέχισαν να αμύνονται πολύ σωστά και οργανωμένα και να… εκνευρίζουν εκείνους του Παναθηναϊκού, που είχαν μια ανούσια πρωτοβουλία κινήσεων.



Κάπως έτσι, λοιπόν, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 25ο λεπτό για να δούμε την πρώτη πραγματικά αξιόλογη φάση. Όταν, από την εκτέλεση φάουλ του Σουλεϊμάνοφ από αριστερά, ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, για να αποκρούσει εντυπωσιακά ο Λοντίγκιν και να απομακρύνει στη συνέχεια ο Κώτσιρας!



Στην εξέλιξη μιας ακόμα «στημένης» μπάλας, ήρθε η «απάντηση» των τυπικά γηπεδούχων απόψε, δύο λεπτά μετά. Καθώς ο Μαντσίνι έγινε κάτοχος της μπάλας, μπήκε στην περιοχή από δεξιά με ωραία ενέργεια, σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Κουέστα μπλόκαρε!



Λίγο μετά το ημίωρο, ο Παναθηναϊκός είχε μια ακόμα διπλή προσπάθεια, μέσω αντίστοιχων σουτ των Κώτσορα και Ρούμπεν, τα οποία απέκρουσαν οι… Φαμπιάνο και Μπράμπετς αντίστοιχα.



Με τα νεύρα… εκατέρωθεν να διατηρούνται, τους Θεσσαλονικείς να μένουν προσηλωμένοι στο πλάνο τους, έστω και υστερώντας πλέον σε επισκέψεις στα καρέ του Λοντίγκιν και τον Κόντη να αλλάζει πλευρές στα τελευταία λεπτά σε Μαντσίνι-Μπερνάρ μήπως και… αλλάξει κάτι αλλά μάταια, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες, χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, αλλά με τον Κώτσιρα να κάνει… δώρο στον Άρη την αποβολή του, με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 51’, για μαρκάρισμα πάνω στον Σαμόρα!



Μάλιστα, τέσσερα λεπτά μετά, οι τύποις φιλοξενούμενοι είδαν τον Γεντβάι να προλαβαίνει τον Σαμόρα σε μια γρήγορη αντεπίθεση διώχνοντας σε κόρνερ. Από το οποίο ξανά ο δεύτερος έχασε -αν και αμαρκάριστος- την τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, σουτάροντας άστοχα εξ επαφής, μετά το γύρισμα του Σουλεϊμάνοφ από αριστερά!



Ο Βαγιαννίδης μπήκε στο παιχνίδι στο 63ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον… δεξιό μπακ Μαντσίνι, για να έρθει η εκ νέου αριθμητική ισορροπία των δύο ομάδων, μέσω της αποβολής του Νταρίντα επίσης με δεύτερη κίτρινη κάρτα, στο 65’.



Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Άρη, έξι λεπτά αργότερα. Καθώς ένα αχρείαστο και… ανόητο χτύπημα του Ζουλ, εκτός φάσης, στον Μπακασέτα μπροστά στα μάτια της Φραπάρ, οδήγησε στην απευθείας αποβολή του και την ομάδα του να μείνει με εννιά παίκτες στο γήπεδο!



Με τον Μάντζιο να το γυρίζει σε 4-3-1, έχοντας τον Μορόν μοναδικό προωθημένο και τους Σουλεϊμάνοφ-Σαμόρα να συνδράμουν τον Βερστράτε.



Οι «πράσινοι» πήραν τον έλεγχο από εκείνο το σημείο και μετά, ωστόσο δεν είχαν την απαιτούμενη υπομονή και το καθαρό μυαλό, ενώ έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, στο 79’. Όταν από ωραία πάσα του Χουάνκαρ, ο Μπερνάρ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε «με την μία», αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ…

Ψάχνοντας το… πολυπόθητο γκολ, δε, είχαν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Τσέριν να «στρώνει» για τον Μπακασέτα, το σουτ του οποίου όμως πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουέστα.



Τελικά, η… λύτρωση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί όπου από γέμισμα του Χουάνκαρ από τα αριστερά, ο επερχόμενος Βαγιαννίδης σκόραρε με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0!



MVP: Όντας ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος, αυτού που έμελλε να κρίνει και την κούπα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης παίρνει αυτόματα το βραβείο του πολυτιμότερου… σπίτι του! Μπήκε αλλαγή και κατάφερε να πετύχει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στην δεύτερη θητεία του στην ομάδα, την... καλύτερη στιγμή.



Η «σφυρίχτρα»: Έκανε… πάρα πολύ χρήση της σφυρίχτρας της η Φραπάρ, ενίοτε και επιβεβλημένα, λόγω των πολλών μαρκαρισμάτων-φάουλ που υπήρξαν και είχαν σαν αποτέλεσμα να μην παιχτεί ποδόσφαιρο, συνολικά. Η Γαλλίδα ρέφερι προσπάθησε να κρατήσει τον έλεγχο, με αυτό τον τρόπο, βγάζοντας μάλιστα πέντε κίτρινες κάρτες στο πρώτο ημίχρονο! Σωστές και οι τρεις αποβολές των Κώτσιρα, Νταρίντα και Ζουλ.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Τσέριν, Μπακασέτας, Μαντσίνι (63' Βαγιαννίδης), Ιωαννίδης, Μπερνάρ.



Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Oύγκο, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Κυριόπουλος, Κάτρης.



Άρης (Άκης Μάντζιος) : Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια, Ζουλ, Νταρίντα, Γκαρθία (68' Bερστράτε), Σουλεϊμάνοφ, Μορόν, Σαμόρα.



Έμειναν στον πάγκο: Χουτεσιώτης, Φετφατζίδης, Αγοραστός, Παναγίδης, Βέλεθ, Ανσαριφάρντ, Φεράρι, Ροζ.



Διαιτητής: Στεφανί Φραπάρ (Γαλλία).



Βοηθοί: Μικαέλ Μπερσεμπρού, Στέφεν Τορεγκροσά (Γαλλία).



4ος διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας).



VAR: Χαμίντ Γκεναουί (Γαλλία).



AVAR: Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου).

