Προεκλογικό ντεμπούτο Μπάιντεν στο TikTok με Super Bowl

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέκτησε χθες Κυριακή λογαριασμό στο TikTok, αναρτώντας βίντεο διάρκειας 26 δευτερολέπτων.

Η Ουάσινγκτον επικρίνει τα τελευταία χρόνια έντονα αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τόσο όταν πρόεδρος ήταν ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ όσο και τώρα υπό τον Δημοκρατικό Μπάιντεν.

Το TikTok, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, κατηγορείται από πολλούς Αμερικανούς πολιτικούς ότι αποτελεί όργανο προπαγάνδας της κινεζικής κυβέρνησης, κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Στο βίντεο που ανήρτησε χθες στον λογαριασμό της προεκλογικής του εκστρατείας @bidenhq ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων, από την πολιτική ως το πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου NFL.

Πολλές πολιτείες αλλά και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απαγορεύουν στους κυβερνητικούς υπαλλήλους να κατεβάζουν την εφαρμογή αυτή στα κινητά τους, επικαλούμενες κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Στη Μοντάνα δικαστής πρόσφατα εμπόδισε πρωτοβουλία της κυβέρνησης της πολιτείας να απαγορεύσει εντελώς το TikTok.

Αν και η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να ερευνά το TikTok, δεν φαίνεται να εξετάζεται η άμεση λήψη μέτρων σε ομοσπονδιακό επίπεδο για να απαγορευθεί ή να περιοριστεί η χρήση αυτού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Φαίνεται τώρα ότι η ιδέα της απαγόρευσης προωθήθηκε περισσότερο για να κερδίσουν πολιτικούς πόντους παρά ως μια σοβαρή προσπάθεια να υιοθετηθεί νομοθεσία», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Ντέβιντ Γκριν δικηγόρος που ασχολείται με τα πολιτικά δικαιώματα στην εφημερίδα The Guardian.

Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους υποψηφίους να απευθύνονται στους νέους, που κυρίως χρησιμοποιούν το TikTok.

