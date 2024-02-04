Η Χαμάς συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στις κυριότερες πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, εβδομάδες αφότου κατακλύστηκαν από στρατιώτες και άρματα μάχης, σε μια ένδειξη πως εξακολουθεί να διατηρεί κάποιον έλεγχο πριν από μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μετά την πολυαίμακτη επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης στο Ισραήλ, οι μάχες επιμένουν στην πόλη της Γάζας, στον βορρά του πυκνοκατοικημένου θύλακα, και στη Χαν Γιούνις στον νότο.

Το Ισραήλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως εστιάζει τώρα κυρίως στη Ράφα, στα νότια σύνορα με την Αίγυπτο, αυξάνοντας την πίεση σε εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους που διέφυγαν από τα σπίτια τους από άλλες περιοχές του θύλακα και έχουν βρει καταφύγιο εκεί.

Η προώθηση στη Ράφα προκαλεί επίσης ανησυχία στο Κάιρο, που έχει πει πως δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε εισροή Παλαιστινίων προσφύγων σε αυτό που λέει πως είναι μια προσπάθεια να αποτρέψει οποιαδήποτε μόνιμη απώλεια περιουσίας.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ωστόσο στο Reuters πως ο στρατός θα συντονιστεί με την Αίγυπτο, και επιδιώκει τρόπους απομάκρυνσης των περισσότερων εκτοπισμένων βορειοδυτικά, πριν από οποιαδήποτε χερσαία σαρωτική επιχείρηση στη Ράφα.

Οι Παλαιστίνιοι ανέφεραν ισραηλινούς βομβαρδισμούς με άρματα μάχης και αεροπορικά πλήγματα εκεί, σε ένα από τα οποία σκοτώθηκαν δύο κορίτσια σε ένα σπίτι.

Καθώς το πλήθος κήδευε τα δύο παιδιά, ένας συγγενής, ο Μοχάμεντ Καλούμπ, είπε πως η αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα δωμάτιο γεμάτο γυναίκες και παιδιά στη συνοικία αλ Σαλάμ της Ράφα.

"Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος στη Γάζα, από τον συρμάτινο φράχτη προς τον συρμάτινο φράχτη (τα σύνορα από βορρά προς νότο), δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος", είπε στο Reuters.

Αφού διενήργησαν εν μέρει αποχωρήσεις από την πόλη της Γάζας τις προηγούμενες εβδομάδες που επέτρεψαν σε ορισμένους κατοίκους να επιστρέψουν και να αρχίσουν να ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν εφόδους. Πριν χαράξει σήμερα, αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν αρκετά πολυώροφα κτίρια, περιλαμβανομένου ενός οικιστικού συγκροτήματος που είχε χρηματοδοτηθεί από την Αίγυπτο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε επτά ενόπλους της Χαμάς στη βόρεια Γάζα και κατέσχεσε οπλισμό. Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως στρατιώτες στην περιοχή προσπαθούσαν να διεισδύσουν σε δύο μπούνκερ της Χαμάς, μια αποστολή που όπως ανέφερε μπορεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες εν μέσω αντίστασης από την ισλαμιστική οργάνωση.

"Η πόλη της Γάζας εξαλείφεται", δήλωσε στο Reuters ένας κάτοικος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. "Η (ισραηλινή) αποχώρηση ήταν ένα τέχνασμα".

Στη Χαν Γιούνις, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη διάρκεια της νύχτας σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Κάτοικοι ανέφεραν σφοδρές οδομαχίες στις δυτικές και νότιες περιοχές της πόλης, όπου το Ισραήλ είπε πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε από παλαιστινιακή επίθεση χθες Σάββατο.

Οι στρατιώτες στη Χαν Γιούνις κατέλαβαν ένα συγκρότημα διοικητή της Χαμάς και σκότωσαν αρκετούς ενόπλους καθώς και έναν Παλαιστίνιο που κρατούσε χειροβομβίδα και μαχαίρι, ανέφερε ο στρατός.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την "εξάρθρωση" της Χαμάς στη Χαν Γιούνις. Ισραηλινός αξιωματούχος διευκρίνισε αργότερα στο Reuters πως, από τα τέσσερα τάγματα της Χαμάς που βρίσκονταν αρχικά εκεί, έχει απομείνει ένα.

Οι αρχές υγείας στη Γάζα, που δεν αναφέρονται ξεχωριστά σε μαχητές και αμάχους στους απολογισμούς τους, δήλωσαν σήμερα πως τουλάχιστον 27.300 Παλαιστίνιοι έχουν επιβεβαιωμένα σκοτωθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος. Λένε πως το 70% από αυτούς ήταν γυναίκες και παιδιά.

Χιλιάδες άλλοι εκφράζονται φόβοι ότι χάθηκαν μέσα στα ερείπια. Ο Μουνίρ αλ Μπουρς, διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε πως δεκάδες πτώματα σε αποσύνθεση ανασύρθηκαν από βόρειες περιοχές από τις οποίες αποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Το Ισραήλ λέει πως έχει σκοτώσει περίπου 10.000 ενόπλους στην εκστρατεία του για την εξάλειψη της Χαμάς μετά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου της οργάνωσης, η οποία έχει ορκιστεί να καταστρέψει το Ισραήλ. Στην πολυαίμακτη επίθεσή της, 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 253 πιάστηκαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Περισσότεροι από 130 όμηροι παραμένουν στη Γάζα και ενδεχόμενη απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς είναι ένα από θέματα που συζητούνται στις διαπραγματεύσεις με Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές, που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την επίτευξη μιας εκεχειρίας.

Η Χαμάς ζητεί να τελειώσει ο πόλεμος. Το Ισραήλ απορρίπτει κάτι τέτοιο αλλά είναι ανοικτό σε μια προσωρινή εκεχειρία.

