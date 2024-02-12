Το Κατάρ απελευθερώνει 8 υπηκόους Ινδίας καταδικασμένους σε θάνατο για κατασκοπεία

Οι αρχές του Κατάρ απελευθέρωσαν οκτώ ινδούς πρώην στρατιωτικούς, καταδικασμένους σε θάνατο για κατασκοπεία —επ’ ωφελεία του Ισραήλ, κατά πληροφορίες ινδικών ΜΜΕ—, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Νέο Δελχί.

Η κυβέρνηση της Ινδίας δεν είχε δώσει ποτέ στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τους οκτώ υπηκόους της χώρας, ούτε για τα αδικήματα που φέρονταν να διέπραξαν, ενώ το Κατάρ δεν έκανε δημόσια κανένα σχόλιο για την υπόθεση, ούτε αποκάλυψε το κατηγορητήριο.

Ωστόσο ινδικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι άνδρες αυτοί —ανάμεσά τους πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, ορισμένοι από τους οποίους ήταν κυβερνήτες πολεμικών πλοίων— συνελήφθησαν στη Ντόχα τον Αύγουστο του 2022.

Τον Οκτώβριο, οι ινδικές αρχές δήλωσαν «σοκαρισμένες» για την καταδίκη σε θάνατο των ανδρών από δικαστήριο του εμιράτου. Η Ινδία ανέφερε κατόπιν τον Δεκέμβριο πως οι ποινές τους «μειώθηκαν», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Όλοι τους ήταν υπάλληλοι της Dahra, εταιρείας με έδρα τον Κόλπο που προτείνει «πλήρεις λύσεις υποστήριξης» στους τομείς της αεροδιαστημικής, της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η εφημερίδα The Hindu ανέφερε πως οι άνδρες φέρονταν να κατασκόπευαν για λογαριασμό «τρίτης χώρας», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Times of India, κατηγορήθηκαν πως «κατασκόπευαν για λογαριασμό του Ισραήλ», συγκεκριμένα συγκέντρωναν στοιχεία για υποβρύχιο.

Σήμερα το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι. «Η ινδική κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη για την απελευθέρωση των οκτώ ινδών υπηκόων που εργάζονται για την εταιρεία Dahra Global και κρατούνταν στο Κατάρ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών. «Οι επτά εξ αυτών έχουν επιστρέψει στην Ινδία» ήδη, προστίθεται στην ανακοίνωση της ινδικής διπλωματίας, που ευχαρίστησε τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, για την απόφαση που επέτρεψε «την απελευθέρωση και την επιστροφή» των φυλακισμένων.

Στο Κατάρ ζουν και εργάζονται πάνω από 800.000 Ινδοί. Το εμιράτο συγκαταλέγεται εξάλλου στους κυριότερους προμηθευτές της Ινδίας ως προς το φυσικό αέριο.

Πηγή: skai.gr

