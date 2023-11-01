Νέο βίντεο από την ανάκριση μέλους της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο οποίος περιγράφει τη δολοφονία Ισραηλινών παιδιών έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF.

Αποστολή μας ήταν να σκοτώσουμε

Ο άνδρας, ονόματι Amer Abu Ghosha, καταγράφεται στο βίντεο να λέει ότι «η μόνη μας αποστολή ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε. Σκοτώστε κάθε άτομο που βλέπετε και επιστρέψτε στη Γάζα».

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023

Ο άνδρας προχωρά στην αφήγηση όσων διαδραματίστηκαν την ημέρα της επίθεσης. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η ομάδα τρομοκρατών του κατευθύνθηκε προς το Kfar Aza μέσα σε ένα τζιπ, μπήκε στην κοινότητα αφού ένας από αυτούς ανατίναξε την πύλη με εκρηκτικό μηχανισμό. Μόλις μπήκε στην πόλη, η ομάδα της Χαμάς πήγαινε σπίτι με σπίτι, πυρπολώντας και πυροβολώντας με τα καλάσνικοφ ή εκτοξεύοντας χειροβομβίδες εναντίον όποιον συναντούσε.

Πως σκοτώσαμε παιδιά

Κάποια στιγμή, ο Abu Ghosha περιγράφει ότι μπήκε σε ένα σπίτι και άκουσε τις φωνές μικρών παιδιών που κλαίνε μέσα στο ασφαλές δωμάτιο και πυροβόλησε στην πόρτα του δωματίου. Ο άνδρας θυμάται ότι οι φωνές σταμάτησαν τελικά και συμπέρανε ότι τα παιδιά είχαν πεθάνει.

Ο Abu Ghosha και μερικοί από τους άλλους τρομοκράτες συμμετείχαν αργότερα σε ένοπλη σύγκρουση με στρατιώτες της IDF που μπήκαν στο σπίτι από τα παράθυρα και αναγκάστηκαν να παραδοθούν.

Ερωτηθείς γιατί σκότωσαν γυναίκες και παιδιά, ο Abu Ghosha απαντά: «Μας είπαν ότι όλοι οι έποικοι ήταν στρατιώτες».

Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε χαμάς και ISIS

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Χαμάς και του Ισλαμικού Κράτους, ο άνδρας είπε ότι του έδειξαν βίντεο οι ανακριτές για ορισμένες από τις φρικαλεότητες που διέπραξαν τρομοκράτες της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων και σχολίασε: «Δεν υπάρχει διαφορά. Είδα βίντεο που είναι χειρότερα από το ISIS».

Στην ερώτηση αν οι γονείς του είναι περήφανοι για εκείνον, απάντησε ότι «ο πατέρας μου δεν ξέρει καν ότι είμαι στη Χαμάς», λέει και προσθέτει ότι αν το ήξερε θα τον σκότωνε για όσα έχει κάνει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.