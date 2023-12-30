Η Πολωνία διεξάγει σήμερα, Σάββατο νέες έρευνες για στοιχεία για το φερόμενο ρωσικό πύραυλο, για τον οποίο υποστηρίζει πως παραβίασε χθες, Παρασκευή, το πρωί τον εναέριο χώρο της, όπως ανακοινώθηκε από τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

«Ενημερώνουμε ότι στις 30 Δεκεμβρίου ... θα πραγματοποιηθεί χερσαία έρευνα στην περιφέρεια του Λούμπλιν για στοιχεία του αντικειμένου που παραβίασε χθες τον πολωνικό εναέριο χώρο», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού.

«Ο στόχος της έρευνας είναι να επιβεβαιωθεί οριστικά πως κανένα στοιχείο του αντικεμένου δεν παραμένει στο πολωνικό έδαφος».

Πολωνοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, πως το αντικείμενο βγήκε από τον εναέριο χώρο της χώρας μέσα σε τρία λεπτά μετά την είσοδό του σ' αυτόν από την πλευρά των συνόρων της με την Ουκρανία.

Περίπου 480 στρατιώτες συμμετέχουν στην έρευνα που διεξάγεται κοντά στην πόλη Ζάμος στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοινώθηκε από τη διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Χθες το βράδυ, το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον ρώσο επιτετραμμένο για να ζητήσει εξηγήσεις για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από κατευθυνόμενο πύραυλο.

32 νεκροί από το σφυροκόπημα της Μόσχας στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, ο αεροπορικός βομβαρδισμός της Μόσχας στην Ουκρανία άφησε πίσω του 32 νεκρούς, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τουλάχιστον 144 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας άγνωστος αριθμός θάφτηκε κάτω από τα ερείπια κατά την χθεσινή επίθεση, η οποία προκάλεσε ζημιές σε μαιευτήριο, πολυκατοικίες και σχολεία.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν καθόλη την διάρκεια της ημέρας στην ανατολική και νότια Ουκρανία και στις συνοριακές περιοχές της Ρωσίας. Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πύραυλο σε ιδιωτικό σπίτι στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας αργά το βράδυ της Παρασκευής, έγραψε ο περιφερειακός επικεφαλής Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο παιδί, είπε.

Δυτικοί αξιωματούχοι και αναλυτές προειδοποίησαν πρόσφατα ότι η Ρωσία είχε περιορίσει τις επιθέσεις με πυραύλους κρουζ για μήνες σε μια προφανή προσπάθεια να δημιουργήσει αποθέματα για μαζικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πηγή: skai.gr

