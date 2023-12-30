Η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο σε συνέντευξή του στις βελγικές εφημερίδες «Le Soir» και «De Standaard».

«Αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά μόνο εάν οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργαστούν» ανέφερε. Επίσης, στις προτεραιότητες της βελγικής προεδρίας όπως είπε είναι συμφιλίωση κλίματος και οικονομίας «γιατί πολύ συχνά δημιουργούμε μια αντίθεση μεταξύ οικολογίας και βιομηχανίας. Είναι λάθος».

Σε σχέση με την διεύρυνση της ΕΕ ο Βέλγος Πρωθυπουργός, σημείωσε ότι «πρώτα, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι πριν γίνουμε μεγαλύτεροι. Πρέπει να λειτουργήσουμε καλύτερα πριν επεκταθούμε. Γεγονός είναι ότι η ΕΕ θα διευρυνθεί. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ευημερία και ασφάλεια, πρέπει πρώτα να κάνουμε τη δική μας εργασία».

«Το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα επίπεδο ισχύος όπου, για κάθε σημαντικό φάκελο, υπάρχει κάποια αμφιβολία στην αρχή. Όμως έχω δει τα τελευταία τρία χρόνια πάντα καταφέρναμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Έχω λοιπόν αυτοπεποίθηση. Δείτε τη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Δεκεμβρίου: έγινε ολόκληρη συζήτηση για το αν (η έξοδος του Ούγγρου πρωθυπουργού από την αίθουσα) ήταν για να πάει στην τουαλέτα ή όχι. Αυτό δεν είναι το κύριο ζήτημα. Το σημαντικό είναι ότι ο Βίκτορ Όρμπαν αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το δικαίωμα του βέτο. Λέει: Έχω άλλη άποψη, αλλά δεν πρόκειται να εμποδίσω την απόφαση. Είναι αρκετά καινοτόμο. Και είναι ένα σαφέστατο μήνυμα προς τους Ουκρανούς αλλά και προς τη Μόσχα» ανέφερε.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η βελγική προεδρία και οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, θα εργαστούν έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 1ης Φεβρουαρίου για τη βοήθεια των 50 δισεκ. προς την Ουκρανία. Τόνισε ότι η στήριξη προς το Κίεβο πρέπει να συνεχιστεί για όσο χρειαστεί επισημαίνοντας ότι εκτός από το οικονομικό κομμάτι υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί η προμήθεια όπλων και πυρομαχικών.

«Η συζήτηση της 1ης Φεβρουαρίου θα είναι σημαντική. Αυτή πιθανότατα θα είναι μια στιγμή που η Ρωσία θα προσπαθήσει να μας δοκιμάσει» προσέθεσε ο Βέλγος Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας: «Ας μην υποτιμούμε πόσες ξένες δυνάμεις δεν συμπαθούν τη δημοκρατία μας και δεν τους αρέσει η ενότητά μας».

Σε ερώτηση σχετικά με την ουγγρική προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2024, ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο απάντησε ότι «όλοι έχουν δικαίωμα στην προεδρία τους. Κάποιοι είπαν ότι η ουγγρική προεδρία πρέπει να ακυρωθεί. Αυτό θα ήταν χαζό! Αυτή είναι η ίδια η ουσία της Ευρώπης: διαχειριζόμαστε το γεγονός ότι συνυπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και, ναι, ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχει την προεδρία του. Μερικοί τείνουν επίσης να πιστεύουν ότι το να έχεις την «προεδρία» σημαίνει ότι αποφασίζεις τα πάντα, μόνος σου. Αντιθέτως ! Αυτή η προεδρία απαιτεί από εσένα να είστε αυτός που βρίσκεται στο επίκεντρο και που οικοδομεί τη συναίνεση. Αυτή θα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τον Βίκτορ! Σπάνια βρίσκεται σε αυτή τη θέση». Όσον αφορά την αποχή του Βίκτορ Όρμπαν από την απόφαση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, σημείωσε ότι «το θέμα είναι πώς να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις δεν μπλοκάρονται, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις απόψεις των άλλων. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία». Τέλος, σε ερώτηση για το εάν είναι υπέρ μίας ακόμη θητείας για την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο σημείωσε: «Δεν ξέρω ποιος θα είναι υποψήφιος για ποιο πράγμα. Αλλά αν αξιολογήσουμε το παρελθόν, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή πρόεδρος. Όπως και ο Σαρλ Μισέλ ήταν καλός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι ένα μέρος της κριτικής εναντίον του είναι αδικαιολόγητο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

