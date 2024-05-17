Στα Γρεβενά περιόδευσε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Κατ' αρχάς, βλέπω διάχυτη αισιοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα. Η παράταξή μας εδώ από τη Δυτική Μακεδονία στέλνει ένα μήνυμα νίκης. Αλλά νίκη για εμάς είναι η ευημερία του ελληνικού λαού. Και το πρώτο θέμα το οποίο συζητάμε στη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα στα Γρεβενά είναι το μεγάλο εθνικό ζήτημα του δημογραφικού.

Πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, που θα είναι ο πυλώνας μείωσης των ανισοτήτων και προοπτικής όλων των Ελλήνων. Και, βέβαια, μία ανάπτυξη βιώσιμη, δυναμική, που θα δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ -και στη Δυτική Μακεδονία- τα ελληνόπουλα, να κάνουν οικογένειες, να υπάρχει ευημερία και προοπτική.

Αυτό που συναντώ και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς είναι ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από τον τόπο τους. Και εδώ το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το ξαναλέω. Προτεραιότητα της Δημοκρατικής Παράταξης είναι να αντιμετωπίσουμε το εθνικό ζήτημα του δημογραφικού.

Θέλω να σκεφτείτε ότι φέραμε τρεις φορές τροπολογία για το επίδομα μητρότητας που αφορούσε σε γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες. Και όμως, τρεις φορές μας το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία μέχρι να το κάνει πράξη πριν από μερικές εβδομάδες.

Πρέπει, λοιπόν, να συζητήσουμε όλα τα κόμματα -και εμείς έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε- για να υπάρξει στρατηγικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό ζήτημα, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Δεν μπορεί να εκπλήσσεται η ελληνική κυβέρνηση. Το όνομα του κομματικού συνασπισμού στη γειτονική χώρα με τον οποίο κατέβηκαν υποψήφιοι, ήταν «Η δική μας Μακεδονία». Άρα, το όνομα του συνασπισμού του VMRO ενέχει τον αλυτρωτισμό.

Η συμφωνία δεν έχει μηχανισμό εποπτείας της εφαρμογής της. Με αποτέλεσμα σήμερα ακραία εθνικιστικοί κύκλοι στη γειτονική χώρα να προσπερνούν τη συμφωνία, ενώ οι πολιτικοί παράγοντες της χώρας μας τη σέβονται.

Εδώ, λοιπόν, πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε μία συμφωνία που θα είχε τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών εφαρμογής και επιτήρησης. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία απλά κοιμάται τώρα και μήνες, ενώ θα μπορούσε εκ των προτέρων να σηκώσει το ζήτημα όταν σχηματίστηκε ο συνασπισμός αυτών των κομμάτων κάτω από το όνομα «η δική μας Μακεδονία».

Η θέση μου είναι ότι δεν μπορούν έρθουν τώρα τα πρωτόκολλα. Θα είναι δικαίωση του γειτονικού αλυτρωτισμού. Θα βγουν και θα πουν: «ορίστε, με αυτά που λέμε, τους οδηγήσαμε στην κύρωση των πρωτοκόλλων». Άρα, αυτό που προτείνει ο κ. Κασσελάκης είναι ένα πολύ μεγάλο αυτογκόλ.

Δεν γίνεται εμείς να έχουμε μία συμπεριφορά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη συμφωνία αυτή -όλα τα κόμματα, ακόμη και αυτά που δεν την ψήφισαν όπως το ΠΑΣΟΚ- και τα κόμματα της γειτονικής χώρας και ιδιαίτερα τα κυβερνόντα να δείχνουν απόλυτη ασέβεια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται».

Τέλος, σχετικά με τους πολιτικούς στόχους ενόψει ευρωεκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Είμαι αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος νικητής των ευρωπαϊκών εκλογών. Θα έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών μας. Όταν οι άλλοι πέφτουν, το ΠΑΣΟΚ θα έχει δυναμική άνοδο στα ποσοστά του.

Νίκη για το ΠΑΣΟΚ είναι η ευημερία του ελληνικού λαού. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ το βράδυ της 9ης Ιουνίου σημαίνει, σε πρώτη φάση, ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση και, σε δεύτερη φάση, στις επόμενες εθνικές εκλογές, προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο».

