«Μπλόκο»ΕΛΑΣ σε συγκεντρώσεις και πορείες οπαδών Άρη και ΠΑΟΚ

Την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και κάθε είδους πιθανών πορειών, από τις 8 το πρωί της Κυριακής έως τις 8 το βράδυ, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων που θα ληφθούν για το ποδοσφαιρικό ντέρμπι Άρη - ΠΑΟΚ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης.

Ειδικότερα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και πορείες οπαδών γύρω από τα ξενοδοχεία όπου θα καταλύσουν οι αποστολές του Άρη και του ΠΑΟΚ, προτού μεταβούν στο γήπεδο για το μεταξύ τους παιχνίδι.

Πιο αναλυτικά, η απαγόρευση ισχύει:

- Στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του ξενοδοχείου διαμονής της αθλητικής αποστολής της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στο παραλιακό μέτωπο, από τον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου (ύψος οδού Βασιλείου Χατζή) έως το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ύψος οδού Παρασκευοπούλου), συμπεριλαμβανομένων των δύο πάρκων, του πλακόστρωτου και του συνόλου του παραλιακού μετώπου μεταξύ των δύο Πάρκων, στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου από το ύψος της οδού Βασιλείου Χατζή έως το ύψος της οδού Παρασκευοπούλου, στο Πάρκο έμπροσθεν του ξενοδοχείου, που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παρασκευοπούλου, Αλ. Μιχαηλίδη, Φιλοποίμενος, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των οδών του δρομολογίου κίνησης της αποστολής έως το Στάδιο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ (γήπεδο Χαριλάου), ήτοι Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου - Μαρτίου - Δελφών - Γρηγορίου Ε΄- Λαρίσης - Ξυγγόπουλου - Ματθαίου, καθώς και κάθε έτερης ενδεχόμενης διαδρομής λόγω ανακύπτουσας έκτακτης ανάγκης.

- Στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του ξενοδοχείου διαμονής της αθλητικής αποστολής της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΡΗ και συγκριμένα στο κομμάτι που οριοθετείται από τις ακόλουθες οδούς: Καλοχωρίου και 26ης Οκτωβρίου (ρεύμα ανατολικά και ρεύμα δυτικά) από το ύψος της οδού Καλοχωρίου έως το ύψος της οδού Λητούς, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των οδών του δρομολογίου κίνησης της αποστολής έως το Στάδιο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ (γήπεδο Χαριλάου), ήτοι 26ης Οκτωβρίου-κυκλικός κόμβος του ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - παράδρομος της Α/Δ Πειραιώς Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων - Α/Δ Πειραιώς Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων - Κυκλικός Κόμβος Λαχαναγοράς (Κ16) - Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, Α/Δ Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανίων - Κ. Καραμανλή - Γρηγορίου Ε΄ - Λαρίσης, Ξυγγόπουλου - Ματθαίου- Αλ. Παπαναστασίου, καθώς και κάθε έτερης ενδεχόμενης διαδρομής λόγω ανακύπτουσας έκτακτης ανάγκης (άρθρο 7 Ν.4703/2020 & άρθρο 8 π.δ/τος 73/2020).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων - πορειών α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

