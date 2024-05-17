Ο Ζελένσκι υπογράφει νόμο που επιτρέπει σε κατάδικους να υπηρετήσουν στον στρατό

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε νόμο που επιτρέπει σε ορισμένες κατηγορίες καταδίκων να υπηρετήσουν στον στρατό.

Συγκεκριμένα, μπροούν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς αυτή μάχεται για να κρατήσει τη γραμμή κατά των ρωσικών επιθέσεων στο βορειοανατοικό, ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Επίσης υπεγράφη ένας ξεχωριστός νόμος που προβλέπει αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες επιστράτευσης.

Ο αριθμός των μελών του ουκρανικού στρατού αποτελεί εδώ και καιρό ένα ζήτημα για τον στρατό, καθώς πολεμά έναν πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος και καλύτερα εξοπλισμένο εχθρό. Το πρόβλημα έχει γίνει πιο έντονο τους τελευταίους μήνες, ωθώντας τις αρχές να θεσπίσουν αυστηρότερα μέτρα για όσους αποφεύγουν τη στράτευση.

Ο νέος νόμος προβλέπει αποφυλάκιση υπό όρους σε καταδίκους που υπογράφουν σύμβαση για να ενταχθούν στον στρατό, μια κίνηση που ορισμένοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι θα μπορούσε να δώσει 20.000 στρατιώτες στην ουκρανική πολεμική δύναμη.

Οι κατάδικοι για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, όπως φόνος εκ προμελέτης δύο ή περισσότερων ατόμων, βιασμός και εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας, δεν θα επιτρέπεται να καταταγούν.

Ξεχωριστά, ο Ζελένσκι υπέγραψε νόμο που που προβλέπει αυστηρότερα πρόστιμα εις βάρος στρατιωτών που αποφεύγουν στη στράτευση μέχρι και 218 δολάρια. Ο μέσος μηνιαίος μισθός στην Ουκρανία είναι περίπου 560 δολάρια

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται από ορισμένους στρατιωτικούς αναλυτές ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ουκρανίας. Οι προμήθειες όπλων που έχουν καθυστερήσει σημαντικά, ιδιαίτερα από την Ουάσιγκτον, αναμένεται να φτάσουν σύντομα στην πρώτη γραμμή.

Η Ουκρανία έχει ήδη μειώσει την ηλικία επιστράτευσης από τα 27 στα 25. Το ανώτατο όριο είναι τα 60 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.