Εντυπωσιακά ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο επισκέπτονται ο Giles Coren και η Monica Galetti, μέσα από το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ του BBC, Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ έχουν την ευκαιρία να μπουν στα ενδότερα εξαιρετικών κτιρίων που συνδυάζουν πρωτότυπη αρχιτεκτονική, μοναδικές υπηρεσίες και εμπειρίες ζωής.

Το Σάββατο 18 Μαΐου, ταξιδεύουμε στη Νότια Αφρική, μία χώρα απίστευτης φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής πολυμορφίας. Στο Κέιπ Τάουν, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε διεθνή τουριστικό προορισμό, βρίσκεται το The Silo, ένα ξενοδοχείο που παίρνει βραβείο πρωτότυπου design. Το The Silo είναι στην πραγματικότητα ένα πρώην σιλό σιτηρών που χτίστηκε πριν από 95 χρόνια και έχει ύψος 60 μέτρα.

Στους κάτω ορόφους στεγάζεται το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Zeist ενώ οι πάνω όροφοι έχουν διαμορφωθεί σε ξενοδοχείο και αποτελούν πόλο έλξης για όσους αναζητούν απαράμιλλη αστική κομψότητα. Με απίστευτη πανοραμική θέα από τα δωμάτια και την ταράτσα, αυτό που κάνει το ξενοδοχείο να ξεχωρίζει είναι τα 300 έργα σύγχρονης αφρικανικής τέχνης, που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Οι ιδιοκτήτες του The Silo έχουν ακόμα ένα ξενοδοχείο που αντανακλά μία άλλη πτυχή του πολιτιστικού τοπίου της Ν. Αφρικής, το La Residence. Χτισμένο στο Φρένσοκ, σε απόσταση 45 λεπτών από το Κέιπ Τάουν, διαθέτει 16 δωμάτια με μοναδικό στιλ και περιτριγυρίζεται από αμπελώνες και κήπους και προσφέρει μοναδική αίσθηση χαλάρωσης και ηρεμίας.

AMAZING HOTELS: LIFE BEYOND THE LOBBY

Κάθε Σάββατο στις 15.45

Στον ΣΚΑΪ

