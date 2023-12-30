Ακόμη 189 συλλήψεις στην Τουρκία για φερόμενες σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 189 ανθρώπους σε 37 επαρχίες της Τουρκίας, με την υποψία ότι τα άτομα αυτά διατηρούν δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτηση στο Χ.

Οι Αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης και κατά Κούρδων μαχητών τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από βομβιστική επίθεση από Κούρδους μαχητές κοντά σε κυβερνητικά κτίρια στην Άγκυρα την 1η Οκτωβρίου.

Χθες μάλιστα, οι αρχές ανέφεραν ότι συνέλαβαν 32 άτομα, φερόμενα μέλη του Ισλαμικού Κράτους που κρίθηκαν ύποπτα ότι προετοίμαζαν επιθέσεις εναντίον συναγωγών, εκκλησιών και κατά της ιρακινής πρεσβείας.

Πηγή: skai.gr

