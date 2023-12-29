Ρωσία: Η Πολωνία δεν έχει απόδειξη παραβίασης των συνόρων της από ρωσικό πύραυλο

Η Πολωνία δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για την παραβίαση των συνόρων της από ρωσικό πύραυλο, υποστήριξε απόψε ο Ρώσος επιτετραμμένος στη Βαρσοβία, αφού κλήθηκε για εξηγήσεις από το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μου έδωσαν μια διακοίνωση που περιέχει έναν ατεκμηρίωτο ισχυρισμό ότι υποτίθεται το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου ένα ιπτάμενο αντικείμενο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και Πολωνοί ειδικοί το αναγνώρισαν ως ρωσικό κατευθυνόμενο πύραυλο», είπε ο διπλωμάτης Αντρέι Όρντας μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

«Δεν παρουσιάστηκε καμία απόδειξη. Το αίτημα μου για μια τεκμηριωμένη απόδειξη των όσων αναφέρονταν στη διακοίνωση απορρίφθηκε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

