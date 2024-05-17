Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο (Robert Fico), ο οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά την Τετάρτη από σφαίρες, σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Σήμερα ο 59χρονος Φίτσο υποβλήθηκε σε νέα, δίωρη επέμβαση στο νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα (κεντρική Σλοβακία) και εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά έχει τις αισθήσεις του.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ, ο οποίος τον επισκέφθηκε, «η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρή. Θα χρειαστούν αναμφίβολα μερικές ημέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί» είπε ο Κάλινακ.



Πηγή: skai.gr

