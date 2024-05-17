Λογαριασμός
Σε νέα επέμβαση υποβλήθηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας – Η κατάστασή του παραμένει «εξαιρετικά σοβαρή»

«Θα χρειαστούν αναμφίβολα μερικές ημέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ρόμπερτ Κάλινακ

Σλοβακία Ρόμπερτ Φίτσο

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο (Robert Fico), ο οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά την Τετάρτη από σφαίρες, σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. 

Σήμερα ο 59χρονος Φίτσο  υποβλήθηκε σε νέα, δίωρη επέμβαση στο νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα (κεντρική Σλοβακία) και εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά έχει τις αισθήσεις του. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ, ο οποίος τον επισκέφθηκε, «η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρή. Θα χρειαστούν αναμφίβολα μερικές ημέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί» είπε ο Κάλινακ. 
 

