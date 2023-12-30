Πολλά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών της Eurostar ματαιώθηκαν σήμερα εξαιτίας πλημμύρας που σημειώθηκε στις σιδηρογραμμές στη νότια Αγγλία, με αποτέλεσμα να αποκλεισθούν χιλιάδες επιβάτες στη διάρκεια ενός από τα σαββατοκύριακα με τη μεγαλύτερη κίνηση της χρονιάς.

H Eurostar ανακοίνωσε σήμερα το πρωί μέσω του ιστοτόπου της πως ματαιώνει τουλάχιστον 14 δρομολόγια.

«Εξαιτίας προβλήματος στη γραμμή υψηλής ταχύτητας κοντά στο Λονδίνο, είμαστε υποχρεωμένοι να ματαιώσουμε ορισμένους συρμούς που αναχωρούν ή έχουν προορισμό το Λονδίνο», έγραψε η εταιρεία.

Συμφωνα όμως με τη βρετανική σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway, τα προβλήματα μπορεί να διαρκέσουν «μέχρι το τέλος της ημέρας».

«Πλημμύρες σημειώθηκαν στις δύο σιδηροδρομικές σήραγγες κοντά στο Έμπσφλιτ Ιντερνάσιοναλ, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο σήραγγες έκλεισαν», έγραψε αυτή η σιδηροδρομική εταιρεία.

«Καμιά αμαξοστοιχία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει» ανάμεσα στο Saint Pancras International, το σταθμό αναχώρησης και άφιξης των Eurostar στο Λονδίνο, και το Ebbsfleet International, πρόσθεσε.

«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να επιλύσουμε το πρόβλημα με τις πλημμύρες» μέσα στις σήραγγες, έγραψε στη X η South Eastern Railway.

«Τα προβλήματα αναμένεται να συνεχισθούν ολόκληρη την ημέρα», πρόσθεσε η South Eastern Railway. Αυτές οι πλημμύρες στις σιδηρογραμμές επηρεάζουν, εκτός από την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών Eurostar, και την κυκλοφορία των τρένων που συνδέουν το Λονδίνο με τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Η Eurostar, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν επιβεβαίωσε ματαίωση όλων των σημερινών δρομολογίων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις εξακολουθούν να αναμένονται για σήμερα στο τμήμα αυτό της Αγγλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

