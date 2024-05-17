Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν στην Τουρκία οι βαριές ποινές κάθειρξης που επέβαλε δικαστήριο της Άγκυρας σε δημοφιλείς Κούρδους πολιτικούς στη δίκη που αφορούσε στην εξέγερση Κούρδων της Τουρκίας το 2014.



Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών (HDP), η Φιγκέν Γιουκσέκνταγ, επίσης συμπρόεδρος του HDP, η Γκιουλτάν Κισανάκ, συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Κόμματος Ειρήνης και Δημοκρατίας (BDP) και ο Αχμέτ Τουρκ, νυν δήμαρχος της πόλης Μαρντίν και συμπρόεδρος, στο παρελθόν, του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατικής Κοινωνίας (DTP).



Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 42 ετών στον Ντεμιρτάς, 30 ετών και 3 μηνών στη Γιουκσέκνταγ, 12 ετών στην Κισανάκ και 10 ετών στον 82χρονο Τουρκ, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σφοδρές αντιδράσεις

«Το δικαστήριο μοιράζει καταδίκες και ξέρει πως οι αποφάσεις του είναι παράνομες. Ζούμε μια μαύρη μέρα. Όσοι πήραν αυτές τις αποφάσεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται στον κάδο απορριμμάτων της ιστορίας» δήλωσε ο Ζεζάι Τεμελί, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM.

«Δεν συνεχίζω τις εργασίες στο Κοινοβούλιο, και εκφράζω τη συμπαράσταση μου σε όλους τους φίλους μου που βρίσκονται στα κελιά» ανέφερε από πλευράς του ο Σιρί Σουρεγιά Οντέρ αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου και βουλευτής του DEM σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

«Αυτή είναι μια πολιτική δίκη. Διότι η δίκη ξεκίνησε 5 χρόνια μετά τα γεγονότα, το κατηγορητήριο ετοιμάστηκε επί πολλά χρόνια από τον ηγέτη ενός μόνο πολιτικού κόμματος . Η διάρκεια της δίκης, ο τρόπος που έγινε μέχρι που και η απόφαση αφέθηκε να ανακοινωθεί μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές οι καταδίκες με πολλά έτη κάθειρξης στον Σελαχατίν Ντεμίρας και στην Φιγκέν Γιουκσέκνταγ οι οποίοι ήταν συμπρόεδροι ενός κόμματο και κατηγορήθηκαν. Σε αυτή τη δίκη δεν υπάρχει η δικαιοσύνη, η νομιμότητα. Όλη η διαδικασία είναι έτσι» επισήμανε και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ.

Οι δραματικές εξελίξεις στο Κομπάνι το 2014

Τον Οκτώβριο του 2014, το Ισλαμικό Κράτος εξαπέλυσε ευρεία επιχείρηση κατάληψης του Κομπάνι στη βόρεια Συρία με κουρδικό κυρίως πληθυσμό. Από τον Οκτώβριο, το Ισλαμικό Κράτος άρχισε να σημειώνει σημαντική πρόοδο από την περιφέρεια προς το κέντρο της πόλης.



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οργανώθηκαν διαδηλώσεις υπέρ του Κομπάνι σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας, ενώ στελέχη του HDP πραγματοποιούσαν συναντήσεις με τις τουρκικές αρχές από την αρχή της κρίσης. Ένα από τα βασικά αιτήματα του HDP ήταν το άνοιγμα ενός διαδρόμου προς το Κομπάνι μέσω του τουρκικού εδάφους, προκειμένου να φτάσει εκεί στρατιωτική βοήθεια από άλλες περιοχές της βόρειας Συρίας και την αυτόνομη κουρδική κυβέρνηση του Βορείου Ιράκ.



Στις 6 Οκτωβρίου, το HDP κάλεσε τους πολίτες μέσω Twitter να βγουν στους δρόμους της Τουρκίας για να διαμαρτυρηθούν, όπως και έγινε σε μαζική κλίμακα, κυρίως σε πόλεις στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας.

Η στάση του Ερντογάν απέναντι στο Ισλαμικό Κράτος

Την ίδια ώρα, ετέθη επί τάπητος το ενδεχόμενο αεροπορικών επιδρομών στο Κομπάνι από δυτικές χώρες, αλλά ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέκλεισε την πρόταση αυτή, δηλώνοντας ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί δεν μπορούν να δώσουν λύση στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, η βία εντάθηκε με συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των διαδηλωτών και, σε ορισμένα σημεία, μεταξύ των διαδηλωτών και Τούρκων πολιτών που συγκρούστηκαν στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας.



Ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, σε συνέντευξη Τύπου στο Ντιγιάρμπακιρ, υπεραμύνθηκε των διαδηλώσεων, αλλά καταδίκασε τη βία. Στις 9 Οκτωβρίου τα επεισόδια τελείωσαν, αλλά σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες, και προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές.

