Η Πολωνία ζητά «εξηγήσεις» από τη Ρωσία για τον πύραυλο που παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας για εξηγήσεις, με αφορμή την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από έναν πύραυλο, νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ο υφυπουργός Βλαντισλάβ Τεοφίλ Μπαρτοσέφσκι παρέδωσε στον επιτετραμμένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας μια νότα διαμαρτυρίας, ζητώντας μια εξήγηση για το συμβάν που σημειώθηκε το πρωί και αφορούσε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από έναν πύραυλο. Απαίτησε επίσης να σταματήσουν αμέσως τέτοιου είδους ενέργειες, πρόσθεσε το υπουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο στρατηγός Μασιέι Κλιστς, επιχειρησιακός διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, δήλωσε πως ο πύραυλος που παραβίασε τον εναέριο χώρο πιθανότατα ήταν ρωσικός. Οπως είπε, το αντικείμενο πιθανότατα εγκατέλειψε τον πολωνικό εναέριο χώρο αφού παρέμεινε λιγότερο από τρία λεπτά πάνω από το έδαφος της χώρας και γύρισε πίσω στην Ουκρανία.

«Η πτητική του πορεία στο εσωτερικό πάνω από την πολωνική επικράτεια ήταν υπό παρακολούθηση» δήλωσε ο Κλιστς στους δημοσιογράφους. «Προς το παρόν το σενάριο που προτείνω είναι ότι ο πύραυλος εγκατέλειψε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας».

Πηγή: skai.gr

