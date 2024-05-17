Νικολακόπουλος: «Ο Ολυμπιακός την έχει πάθει φέτος τρεις φορές από τον Παναθηναϊκό - Να μην την πάθει και τέταρτη»

Τις τελευταίες πληροφορίες από τον Ολυμπιακό μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ο ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων αφού υπενθύμισε ότι σήμερα ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει ρεπό στους παίκτες της ομάδας μετά από μία σειρά δύσκολων αγώνων σε μικρό χρονικό διάστημα, στάθηκε στην κατάσταση των Ιμπόρα και Ορτέγκα οι οποίοι συνεχίζουν την δουλειά για να είναι όσο τον δυνατόν πιο γρήγορα διαθέσιμοι.



Είναι δύσκολο όπως ανέφερε να είναι σε θέση να παίξουν από την αρχή του αγώνα της Λεωφόρου, αλλά θα είναι πανέτοιμοι για τον τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα. Αντίθετα ο Ρίτσαρντς θα είναι διαθέσιμος και διεκδικεί τη θέση του αριστερού μπακ με τον Κίνι και τον Αποστολόπουλο για την 11άδα των ερυθρολεύκων κόντρα στον Παναθηναϊκό.



«Ήταν σημαντική η νίκη κόντρα στην ΑΕΚ για την ψυχολογία του Ολυμπιακού ενόψει του τελικού, γιατί αν έχανε από την Ενωση μπορεί να πήγαινε στο ματς με τη Φιορεντίνα με 3 ήττες έχοντας να παίξει και στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό που άλλαξε προπονητή και έχει συλλαλητήριο», ανέφερε για τη σημασία της επικράτησης των Πειραιωτών στο ματς της περασμένης Κυριακής και πρόσθεσε:



«Έχει κάνει τεράστια ζημιά ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό φέτος. Θα πρέπει να είναι καλός, αποφασιστικός ειδάλλως θα πάθει άλλη μια ζημιά από τους πράσινους στην εφετινή σεζόν, την τέταρτη, μετά τον μηδενισμό στο Καραίσκάκή, τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα με συνολικό σκορ 1-5. Θα πρέπει να διασφαλίσει ο Ολυμπιακός τη θέση του στην Ευρώπη πριν τον τελικό του Conference League» είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε:



«Στον Ολυμπιακό έχουν πάρα πολλά παράπονα από την ΕΠΟ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνουν με τα θέματα με τα εισιτήρια, τις σουίτες, τη διακίνηση των οπαδών. Περίμεναν τουλάχιστον σε αυτό το ματς που είναι τελικός ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση και βοήθεια».



Τέλος επεσήμανε ότι μέχρι τώρα ούτε η UEFA ούτε ο Ολυμπιακός έχουν ενημέρωση από την Φιορεντίνα επίσημα για τον αριθμό των εισιτηρίων που εκτιμάται θα διαθέσει, θυμίζοντας ότι μέχρι τη Δευτέρα έχει το δικαίωμα η ιταλική ομάδα να ενημερώσει για το εάν και πόσα θα επιστρέψει.

