Νέες αεροπορικές ρίψεις βοήθειας στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου ο πόλεμος και η πείνα απειλούν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Πεντάγωνο και τον ιορδανικό στρατό.

Στρατιωτικά αεροσκάφη της Ιορδανίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Αιγύπτου συμμετείχαν στην επιχείρηση, ανέφερε ο στρατός της Ιορδανίας σε ένα δελτίο τύπου.

Αεροσκάφη «C-130 των ΗΠΑ έριξαν περισσότερα από 3.800 γεύματα» στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ανέφερε στο Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή Centcom, τη στιγμή που ο παλαιστινιακός θύλακας, τον οποίο πολιορκεί το Ισραήλ, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο λιμός είναι «σχεδόν αναπόφευκτος» για τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, ήτοι τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, με την ανθρωπιστική βοήθεια να φθάνει με το σταγονόμετρο.

Τη Δευτέρα, μία εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου δήλωσε ότι μεταξύ 30 και 120 φορτηγών την ημέρα μετέφεραν βοήθεια στη Γάζα, την περασμένη εβδομάδα.

«Είναι σαφώς ανεπαρκές για να ταΐσουμε τον πληθυσμό», είχε δηλώσει η Σαμπρίνα Σινγκ, διευκρινίζοντας πως οι αεροπορικές ρίψεις προορίζονται να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τη βοήθεια που μεταφέρεται από τη χερσαία οδό.

Από την έναρξη του πολέμου, ο στρατός της Ιορδανίας έχει πραγματοποιήσει 29 ρίψεις βοήθειας από αέρος στη Γάζα, επιπλέον των άλλων 23 που έγιναν από κοινού με άλλες χώρες, διευκρίνισε σήμερα σε ένα δελτίο τύπου.

Ο ΟΗΕ παροτρύνει τον κόσμο να «πλημμυρίσει» τη Γάζα με βοήθεια προκειμένου να σωθούν τα παιδιά «τα οποία αρχίζουν να πεθαίνουν από την πείνα» σε μια περιοχή, όπου το υγειονομικό σύστημα έχει καταρρεύσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

