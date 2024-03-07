Μια εκπληκτική ανακάλυψη - που κρατούσε μυστική μέχρι σήμερα – έκανε πριν δύο χρόνια ένας νεαρός άντρας στη Γαλλία, όταν έβγαλε μια ημέρα τον σκύλο του βόλτα. πριν από δύο χρόνια έκανε.

Το 2022, ο Damien Boschetto «σκόνταψε» πάνω σε ένα τεράστιο απολίθωμα 70 εκατομμυρίων ετών που αποδείχθηκε ότι ήταν ένας σχεδόν πλήρης σκελετός ενός τιτανόσαυρου με μακρύ λαιμό!

‘Όπως δήλωσε ο ίδιος στο ABC News, η απροσδόκητη ανακάλυψη έγινε στα δάση του Montouliers, κοντά στο σπίτι του στο Cruzy, ένα χωριό στη νότια Γαλλία.

Ο απολιθωμένος τιτάνοσαυρος μελετάται από την Αρχαιολογική και Παλαιοντολογική Πολιτιστική Ένωση (ACAP) στο Μουσείο Cruzy στη Γαλλία - Φωτογραφία @Damien Boschetto

«Συνέβη ένα πρωί όπως κάθε άλλο πρωινό, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης βόλτας», είπε ο Boschetto στο τοπικό FranceBleu τον Φεβρουάριο. «Ενώ έβγαζα βόλτα τον σκύλο μου, μια κατολίσθηση στην άκρη του γκρεμού αποκάλυψε τα οστά».

Ο Boschetto - ο οποίος έχει ένα «αυτοδίδακτο πάθος» για την παλαιοντολογία - ανακάλυψε τα εκτεθειμένα απολιθώματα οστών, τα οποία οδήγησαν στην ανασκαφή κατά 70% ενός απολιθωμένου τιτανόσαυρου.

