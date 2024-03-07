Μια εκπληκτική ανακάλυψη - που κρατούσε μυστική μέχρι σήμερα – έκανε πριν δύο χρόνια ένας νεαρός άντρας στη Γαλλία, όταν έβγαλε μια ημέρα τον σκύλο του βόλτα. πριν από δύο χρόνια έκανε.
Το 2022, ο Damien Boschetto «σκόνταψε» πάνω σε ένα τεράστιο απολίθωμα 70 εκατομμυρίων ετών που αποδείχθηκε ότι ήταν ένας σχεδόν πλήρης σκελετός ενός τιτανόσαυρου με μακρύ λαιμό!
‘Όπως δήλωσε ο ίδιος στο ABC News, η απροσδόκητη ανακάλυψη έγινε στα δάση του Montouliers, κοντά στο σπίτι του στο Cruzy, ένα χωριό στη νότια Γαλλία.
«Συνέβη ένα πρωί όπως κάθε άλλο πρωινό, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης βόλτας», είπε ο Boschetto στο τοπικό FranceBleu τον Φεβρουάριο. «Ενώ έβγαζα βόλτα τον σκύλο μου, μια κατολίσθηση στην άκρη του γκρεμού αποκάλυψε τα οστά».
Ο Boschetto - ο οποίος έχει ένα «αυτοδίδακτο πάθος» για την παλαιοντολογία - ανακάλυψε τα εκτεθειμένα απολιθώματα οστών, τα οποία οδήγησαν στην ανασκαφή κατά 70% ενός απολιθωμένου τιτανόσαυρου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.