Νεαρός έβγαλε βόλτα τον σκύλο του και «σκόνταψε» σε σκελετό δεινόσαυρου, ηλικίας 70 εκατομμυρίων ετών 

Ο 25χρονος Damien Boschetto ανακάλυψε τυχαία έναν σχεδόν πλήρη σκελετό ενός τιτανόσαυρου με μακρύ λαιμό!

Μια εκπληκτική ανακάλυψη - που κρατούσε μυστική μέχρι σήμερα – έκανε πριν δύο χρόνια ένας νεαρός  άντρας στη Γαλλία, όταν έβγαλε μια ημέρα τον σκύλο του βόλτα. πριν από δύο χρόνια έκανε.

Το 2022, ο Damien Boschetto «σκόνταψε» πάνω σε ένα τεράστιο απολίθωμα 70 εκατομμυρίων ετών που αποδείχθηκε ότι ήταν ένας σχεδόν πλήρης σκελετός ενός τιτανόσαυρου με μακρύ λαιμό! 

‘Όπως δήλωσε ο ίδιος στο ABC News, η απροσδόκητη ανακάλυψη έγινε στα δάση του Montouliers, κοντά στο σπίτι του στο Cruzy, ένα χωριό στη νότια Γαλλία.

dino

Ο απολιθωμένος τιτάνοσαυρος μελετάται από την Αρχαιολογική και Παλαιοντολογική Πολιτιστική Ένωση (ACAP) στο Μουσείο Cruzy στη Γαλλία

«Συνέβη ένα πρωί όπως κάθε άλλο πρωινό, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης βόλτας», είπε ο Boschetto στο τοπικό FranceBleu τον Φεβρουάριο.  «Ενώ έβγαζα βόλτα τον σκύλο μου,  μια κατολίσθηση στην άκρη του γκρεμού αποκάλυψε τα οστά».

Ο Boschetto - ο οποίος έχει ένα «αυτοδίδακτο πάθος»  για την παλαιοντολογία - ανακάλυψε τα εκτεθειμένα απολιθώματα οστών, τα οποία οδήγησαν στην ανασκαφή κατά 70% ενός απολιθωμένου τιτανόσαυρου.

