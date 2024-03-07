Η Βραζιλία κατέγραφε κατά μέσο όρο 4 γυναικοκτονίες την ημέρα το 2023, ήτοι 1.463 συνολικά, σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα, την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Forum Brasileiro de Segurança Publica (FBSP) βάσει των καταχωρήσεων στα αστυνομικά μητρώα, αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 1,6% σε σύγκριση με το 2022.

Αυτά τα στοιχεία άρχισαν να συλλέγονται από το 2015, όταν ένας βραζιλιάνικος νόμος χαρακτήρισε τη γυναικοκτονία ως έναν φόνο «που προκλήθηκε από την ενδοοικογενειακή ή οικογενειακή βία λόγω της κατάστασης του γυναικείου φύλου».

Συνολικά, 10.655 γυναίκες έπεσαν θύματα αυτού του είδους εγκλημάτων από το 2015 έως το 2023, σε αυτήν τη χώρα των 203 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τον θάνατο περισσότερων από 10.000 γυναικών που δολοφονήθηκαν σε διάστημα μίας δεκαετίας, επειδή είναι γυναίκες», δηλώνει η Σαμίρα Μπουένο, διευθύντρια του (FBSP), σε ένα δελτίο Τύπου.

«Αυτό το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων στους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών, όμως αυτό δεν αρκεί για να μειωθεί ο αριθμός αυτών των εγκλημάτων που διαπράττονται καθημερινά στη Βραζιλία», υπογράμμισε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

