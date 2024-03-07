Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει την επίθεση στη Γάζα, μεταξύ άλλων στη Ράφα

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, μεταξύ άλλων στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, παρά την αυξανόμενη πίεση της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έχει υποσχεθεί να καταστρέψει τη Χαμάς, αφότου μέλη της επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους, ενώ απήγαγαν 253, σύμφωνα με στοιχεία του Ισραήλ. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια των επακόλουθων επιχειρήσεων του Ισραήλ, εκτιμούν οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, πυροδοτώντας παγκόσμια καταδίκη.

«Υπάρχει διεθνής πίεση και αυξάνεται, όμως ιδίως όταν η διεθνής πίεση αυξάνεται, εμείς πρέπει να γινόμαστε μία γροθιά, πρέπει να είμαστε ενωμένοι κατά των προσπαθειών να σταματήσει ο πόλεμος», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι συνωστίζονται στη Ράφα, οι περισσότεροι έχοντας εγκαταλείψει τα σπίτια τους βορειότερα για να ξεφύγουν από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ.

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια μιας τελετής αποφοίτησης σε στρατιωτική σχολή, ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκρούσει κάθε «εσκεμμένη απόπειρα» να κατηγορηθεί για τα εγκλήματα της Χαμάς.

Πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά μήκος της Γάζας, «περιλαμβανομένης της Ράφας, του τελευταίου προπύργιου της Χαμάς».

«Όποιος μας λέει να μην επιχειρούμε στη Ράφα μας λέει να χάσουμε τον πόλεμο και αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε ο Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

