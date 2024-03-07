Ανθρωπιστική βοήθεια προοριζόμενη για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας θα μεταφερθεί διά θαλάσσης από την Κύπρο στον θύλακα εντός ημερών, δήλωσε χθες Τετάρτη πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερη σχετικά.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο ποια χώρα ή ποιες χώρες προσφέρουν τη βοήθεια, ποια είναι η ποσότητά της, πού θα μεταφερθεί, ή πώς θα διανεμηθεί. Η πηγή του Ρόιτερς μίλησε για συντονισμό για το ζήτημα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Θέλουν η βοήθεια να σταλεί προτού αρχίσει το ραμαζάνι» (την Κυριακή), εξήγησε η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι παραδόσεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας χαρακτηρίζονται ολοένα πιο επείγουσα ανάγκη, καθώς η ανθρωπιστική καταστροφή στον πολιορκημένο θύλακο επιδεινώνεται.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται απόψε στην Κύπρο για να συζητήσει διαστάσεις της δημιουργίας θαλάσσιου διαδρόμου για τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε χθες το ΚΥΠΕ. Αναμένεται να επισκεφθεί υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν, ιδίως το λιμάνι της Λάρνακας.

Η Κύπρος, 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λωρίδας της Γάζας, είναι το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

