Νέα υπόθεση διαφθοράς στην Ουκρανία με υπεξαίρεση ποσού που προοριζόταν για όπλα

Η υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αποκάλυψε σχέδιο διαφθοράς που αφορά στην αγορά όπλων από τον στρατό της χώρας συνολικού ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η ανακοίνωση της μαζικής απάτης στις προμήθειες, που επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, αναμένεται να λάβει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου δύο σχεδόν χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο αγώνας για την εξάλειψη της ενδημικής διαφθοράς παραμένει μείζον ζήτημα καθώς η Ουκρανία προσπαθεί να εξασφαλίσει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα της SBU εμπλέκει αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και διευθυντές του προμηθευτή όπλων Lviv Arsenal, οι οποίοι φέρεται να υπεξαίρεσαν σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο για την αγορά οβίδων».

«Σύμφωνα με την έρευνα, στην υπεξαίρεση εμπλέκονται πρώην και νυν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Άμυνας και επικεφαλής συνδεδεμένων εταιρειών».

Η υπεξαίρεση, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας αφορούσε την αγορά 100.000 οβίδων όλμων για τον στρατό.



