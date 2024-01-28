Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones και πυραύλους στοχεύοντας μη στρατιωτικές και κρίσιμης σημασίας υποδομές στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχουν θύματα από τις επιθέσεις αυτές, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις αεροπορικές τους επιθέσεις η μία προς το έδαφος της άλλης, με στόχο κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές, ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην περιοχή Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, με δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Iskander και τρεις πυραύλους εδάφους-αέρος στην περιοχή Ντονέτσκ στα ανατολικά.

Ο περιφερειάρχης της Πολτάβα Φίλιπ Πρόνιν ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανικό συγκρότημα στο Κρεμεντσούκ, προκαλώντας πυρκαγιά.

Στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ο περιφερειάρχης Γιούρι Μαλάσκο ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε υποδομές, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες αναφορικά με την έκταση της καταστροφής ή τυχόν θύματα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές. Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.