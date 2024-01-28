Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones και πυραύλους στοχεύοντας μη στρατιωτικές και κρίσιμης σημασίας υποδομές στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.
Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχουν θύματα από τις επιθέσεις αυτές, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram.
Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις αεροπορικές τους επιθέσεις η μία προς το έδαφος της άλλης, με στόχο κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές, ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές.
Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην περιοχή Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, με δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Iskander και τρεις πυραύλους εδάφους-αέρος στην περιοχή Ντονέτσκ στα ανατολικά.
Ο περιφερειάρχης της Πολτάβα Φίλιπ Πρόνιν ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανικό συγκρότημα στο Κρεμεντσούκ, προκαλώντας πυρκαγιά.
Στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ο περιφερειάρχης Γιούρι Μαλάσκο ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε υποδομές, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες αναφορικά με την έκταση της καταστροφής ή τυχόν θύματα.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές. Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.